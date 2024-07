PSG : Yoram Zague victime d’une crise de paludisme

Le Paris Saint-Germain a entamé sa première semaine de reprise avant le début du nouvel exercice du Championnat de France prévue le week-end du 18 août. Après quelques semaines de travail, le PSG va d’ailleurs effectuer deux matchs amicaux en Autriche et en Allemagne contre Sturm Graz, puis le RB Leipzig (le 7 et le 10 août).

Et alors qu’une partie du groupe parisien est présent, à l’exception des internationaux encore en vacances, le club de la capitale a fait part d’un court communiqué médical au sujet de Yoram Zague (18 ans), apparu à quatre reprises lors de la saison dernière (1 but). Le PSG a informé que le latéral gauche était victime d’une crise de paludisme et qu’il serait au repos à domicile pour environ 10 jours.