CdM 2022, France-Angleterre : Wilton Sampaio au sifflet

Toujours en course dans la défense de son titre mondial, l'équipe de France affrontera, ce samedi à 20 heures, l'Angleterre dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Pour ce choc face aux Three Lions, les hommes de Didier Deschamps sont d'ailleurs d'ores et déjà fixés concernant l'arbitre central. Comme révélé par la FIFA, il s'agira du Brésilien Wilton Sampaio (40 ans).

Désigné meilleur arbitre du championnat du Brésil en 2012, Sampaio, agrégé par l'instance mondial du football depuis 2013, a déjà dirigé trois rencontres lors de ce Mondial qatari avec Sénégal-Pays-Bas (0-2), Pologne-Arabie Saoudite (2-0) et le huitième de finale entre les Pays-Bas et les Etats-Unis (3-1). Il sera assisté de Bruno Boschilia et Bruno Pires en arbitres de touche. L’Emirati Mohammed Abdulla Mohammed officiera, lui, en tant que quatrième arbitre, alors que le VAR sera dirigé par le Colombien Nicolas Gallo, assisté des Espagnols Juan Martinez et Alejandro Hernandez et d’un autre Brésilien, Neuza Back.

