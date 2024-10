OL - Besiktas : l’épineux cas Wilfried Zaha enflamme la Turquie

Durant l’été, Wilfried Zaha a quitté Galatasaray et la Turquie pour rejoindre l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt. Mais c’est presque comme si l’Ivoirien n’était pas parti finalement. En effet, chaque jour ou presque, les médias turcs suivent ses moindres faits et gestes et publient des articles sur sa situation entre Rhône et Saône. Fin septembre, FotoMaç et HT Spor avaient révélé que le principal intéressé regrettait déjà la vie à Istanbul et que sa famille avait de grosses difficultés à s’adapter à la vie à Lyon. Puis, les publications turques ont aussi relayé les informations venues de France concernant le manque d’implication et d’envie du joueur aux entraînements chez les Gones.

Ces derniers jours, le cas Zaha continue de faire couler de l’encre. En effet, FotoMaç évoque les critiques faites au footballeur ivoirien dans l’Hexagone, son manque de discipline ou encore le "problème Zaha", qui pourrait selon eux revenir à Galatasaray dès cet hiver. Et les journaux turcs risquent d’en parler encore et encore. Car jeudi soir, les pensionnaires du Groupama Stadium vont affronter en Ligue Europa Besiktas, un autre club d’Istanbul. Qu’il joue ou non, le natif d’Abidjan aura le droit à quelques papiers dans les médias turcs. Journaliste pour FotoMaç, Sergen Dağ reconnaît que les aventures de Wilfried Zaha passionnent la Turquie. Mais le spécialiste du foot turc n’est pas tendre à son égard.

La presse turque ne regrette pas Zaha

«La situation de Zaha est suivie de près en Turquie. On a beaucoup parlé de son exclusion de l’équipe. Wilfried Zaha est un joueur problématique. Il pense toujours qu’il est une star comme il l’était à Palace. Ici (à Galatasaray, ndlr), ils n’étaient pas satisfaits de son attitude ici. D’après ce que je vois, sa situation à Galatasaray est la même à Lyon. Il n’est pas possible qu’il revienne à Galatasaray en hiver. Il n’en ont pas besoin ici ! Il y a déjà une limite pour les étrangers et ce quota est plein. Si Lyon envisage de le renvoyer, il faudra trouver une autre équipe.» Comme lui, Yakup Cinar, journaliste pour Yeniacik, ne garde pas vraiment un bon souvenir de l’ex-joueur des Eagles.

«Zaha a créé une grande déception en Turquie. Il n’a pas non plus été à la hauteur des attentes à Lyon. Je ne pense pas qu’il sera de retour à la mi-saison. Yunus Akgün joue très bien à la place de Wilfried Zaha durant cette première partie de saison. Il est désormais la star du championnat. Zaha, une star de haut niveau, a eu un grand impact à son arrivée, mais il a commencé à devenir un problème car il a trop joué individuellement dans des équipes qui avaient le ballon.» Malgré tout, son expérience en Süper Lig pourrait être un avantage jeudi soir selon le journaliste turc. «Il connaît Beşiktaş de près. Pierre Sage devrait donner sa chance à Zaha lors du match contre Beşiktaş. Il sera plus motivé pour se faire accepter par les supporters lyonnais et les supporters de Galatasaray plus largement.»

L’OL dans la peau du favori

Et en Turquie, on estime que Besiktas ne fera pas le poids face aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette. C’est en tout cas l’avis de Yakup Cinar. «Lyon est favori à 100% dans ce match. Beşiktaş a fait 0 sur 2 en UEFA Europa League. Il n’y a pas l’effectif pour jouer à la fois le championnat et l’Europe en même temps. La rotation des ailes est particulièrement limitée. À part Rashica, il n’y a pas d’ailier original dans l’équipe. La jeune star, Semih Kılıçsoy, est efficace sur l’aile de temps en temps. Ils ont des joueurs dangereux comme Gedson, Rafa Silva et Immobile. Malgré ces 3 stars importantes, je pense que Lyon a l’avantage pour la victoire.» Sergen Dağ est également pessimiste pour Besiktas.

«D’après ce que je sais, Lyon est en pleine ascension grâce à ses performances récentes. Ils ont aussi bien débuté la Ligue Europa. Beşiktaş a bien débuté la saison avec Giovanni van Bronckhorst, mais ils sont en baisse en termes de jeu produit depuis les derniers matches. Ils ont été très mauvais contre l’Ajax en Ligue Europa. Cela s’est terminé 4-0, mais cela aurait pu être plus dur encore avec un 5 ou 6-0. Lors du match contre Francfort, ils n’ont pas réussi à passer le gardien. Ils ont des joueurs comme Rafa Silva et Immobile, mais ce n’est pas assez. Je m’attends à ce que Lyon gagne.» Avec ou sans Wilfried Zaha sur le pré, là est toute la question. Et d’après Pierre Sage, ce sera sûrement avec lui. «Il est arrivé progressivement au club, mais il est prêt à jouer. Il y a de fortes chances que vous le voyiez demain (jeudi)», a avoué le technicien français hier en conférence de presse. Une occasion parfaite pour Zaha d’enfin lancer son aventure à Lyon et pour la presse turque d’écrire sur ses performances en club plutôt que ses mésaventures.