PFC : Pierre Ferracci tacle Labrune et Al-Khelaïfi

Cet été, la crise institutionnelle que connaît la LFP a encore fait surface, suite à l’affaire des droits TV principalement. De quoi fragiliser la figure de Vincent Labrune, président de la LFP réélu en septembre, mais aussi d’autres hommes comme Nasser al-Khelaïfi, président du PSG mais surtout président du conseil d’administration de beIN. Interrogé par RMC Sport, le président du Paris FC Pierre Ferracci s’est exprimé sur les deux hommes.

« La L2 a voté majoritairement pour Linette. Labrune, que je respecte, aurait besoin d’une vraie opposition. Linette a démissionné. Il faut une démocratie vivante. Le doigt sur la couture du pantalon n’est pas mon genre, ni des gens qui me rejoignent. La gouvernance du foot français doit évoluer, j’espère qu’on y contribuera à notre façon. Des divergences avec Nasser al-Khelaïfi ? Pour l’instant mes qualités sont au service de mon club. Ca sert le foot francilien. Le foot français n’a pas besoin d’unité de façade mais de réflexion et d’une stratégie. Moi je marque un point. On m’a dit que je voulais copier le modèle allemand… La Ligue devrait faire plus d’efforts », a expliqué le président du club parisien.