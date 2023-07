JT Foot Mercato : le FC Barcelone n’y arrive toujours pas

Le Barça toujours dans le flou pour son mercato !

Un nouveau levier financier a été trouvé par les Blaugranas, permettant au Qatar d’exploiter la marque Barça, en échange d’environ 100 M€. De quoi permettre au club de boucler l’enregistrement des derniers arrivées, mais pas pour autant de faire des folies sur le marché des transferts. Et pour se renforcer, les Catalans devront vendre. De nombreux joueurs sont ainsi poussés vers la sortie, on a notamment entendu les noms d’Eric Garcia et de Clément Lenglet du côté de l’OM, qui chercherait un renfort défensif. Mais concernant Garcia, il se serait entretenu avec Xavi qui compterait sur lui pour la saison à venir. Ansu Fati et Raphinha sont également poussés vers la sortie, mais aucun des deux joueurs ne compterait réellement partir. Même chose pour Ferran Torres. Il l’a affirmé hier après le match de préparation face à Arsenal. «Je vais me battre pour une place dans l’équipe, et laisser le coach décider. J’ai un contrat ici, je vais rester. Je me fiche de ce qu’on dit sur moi.» À noter que Franck Kessié est lui aussi poussé dehors. Et si la presse italienne évoquait un retour en Serie A, du côté de la Juventus, le joueur préférerait plutôt rejoindre l’Angleterre, d’après Mundo Deportivo. Reste à savoir si un club de Premier League viendra aux renseignements pour Kessié, lui qui a refusé des offres d’Arabie Saoudite. Du côté des potentiels renforts, on retrouve Renato Sanches. Même si l’AS Roma semble avoir une longueur d’avance sur ce dossier. Enfin, selon Sport, les Barcelonais voudraient mettre la main sur une jeune pépite en provenance d’Équateur. Il s’appelle Óscar Zambrano et évolue au LDU Quito. Mais la concurrence est rude sur ce jeune talent de 19 ans. En effet, un club portugais dont le nom n’a pas filtré, serait en avance sur ce dossier et aurait proposé 3 millions d’euros mais son équipe en espère au moins 5… Également convoité par la MLS, Zambrano aura, quoi qu’il en soit, l’embarras du choix pour son avenir.

Le coup de bluff du Bayern pour Kane !

En Allemagne, alors que le Bayern semblait revenir à l’attaque pour Harry Kane comme on vous l’expliquait dans la revue de presse ce matin, ça semble finalement se compliquer. Que ce soit la presse allemande, ou les tabloïds anglais, une réunion au sommet était prévue ce vendredi à Londres, entre les dirigeants bavarois et Daniel Lévy, ainsi que d’une offre d’une centaine de millions d’euros était évoquée. Mais contre toute attente le vol a été annulé au dernier moment a révélé le journal Bild. Ce dernier explique que les patrons du Bayern ont voulu brouiller les pistes et il ne s’agirait que d’un simple coup de bluff. En gros, ils voudraient éviter de se faire repérer sur un site comme Flightradar par les suiveurs du mercato. Quoi qu’il en soit, ils devraient bien prendre la direction de l’Angleterre par un autre vol et seraient déterminés à signer Harry Kane cet été.

À lire

Barça : Eric Garcia n’est pas à vendre

Les officiels du jour :

Le Real Madrid s’est séparé d’un de ses joueurs, il s’agit du jeune défenseur Rafa Marin qui est prêté pour la saison à venir. Il évoluera donc du côté d’Alavés, afin d’acquérir un peu d’expérience en Liga. Lui qui n’a pour l’instant jamais disputé la moindre seconde de jeu sous le maillot merengue. Florian Lejeune est un nouveau joueur du Rayo Vallecano ! On vous révélait en exclusivité un accord total entre son club d’Alavés et le Rayo, c’est désormais officiel. Le transfert est estimé à 2,5 M€. Et pour finir, Riyad Mahrez n’est plus un joueur de Manchester City ! Il a signé pour les quatre prochaines saisons du côté d’Al-Ahli, en échange de 35 M€, bonus compris.