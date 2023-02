PSG : la réaction à chaud de Warren Zaïre-Emery

Au cours d’une soirée contrastée pour le Paris Saint-Germain, avec les blessures de Mbappé et Sergio Ramos, la victoire acquise sur la pelouse de Montpellier (3-1) fait partie des bonnes nouvelles. Tout comme le premier but en professionnel du jeune milieu Warren Zaïre-Emery, qui devient le plus jeune buteur de l’histoire du PSG à 16 ans et 10 mois. Interrogé par Canal Plus à l’issue de la rencontre, le joueur a dit toute sa joie.

La suite après cette publicité

« C’est mon premier but en L1 je suis très content. J’essaie de me projeter. C’est mon premier but, je suis très content. (…) C’est clair, il y a beaucoup de jeunes dans l’équipe. Parfois le coach me fait rentrer donc on doit apporter notre pierre à l’édifice et on le fait bien », a-t-il déclaré.

À lire

PSG : Christophe Galtier rassure après la blessure de Kylian Mbappé