FA Cup : Brighton et Sheffield United rallient les 1/16es, Justin Kluivert libère Bournemouth

La doyenne des compétitions de football dans le monde reprenait ses droits ce samedi. Après une première salve de matches en début d’après-midi, trois clubs de Premier League jouaient une qualification en 1/16es de finale de FA Cup à 16h00, et tous y sont parvenus. De son côté, Bournemouth a dû s’employer pour venir à bout de QPR (2-3). Menés 2-0 à la pause, les Cherries l’ont finalement emporté grâce à des buts de Marcus Tavernier (49e), Kiefer Moore (58e) et enfin Justin Kluivert (69e), libérateur 20 minutes après son entrée en jeu. Un scénario semblable à celui de la rencontre entre Stoke City et Brighton.

La suite après cette publicité

S’ils avaient concédé l’ouverture du score sur un but contre son camp de van Hecke (16e), les Seagulls se sont finalement imposés 4-2. Estupinan (45+6e), Dunk (52e) et l’insatiable Joao Pedro (71e, 80e) ont tous marqué. Ce fut en revanche plus tranquille pour Sheffield United. En quête d’un succès en Premier League depuis 5 matches, les Blades ont pu se rassurer en écrasant les amateurs de Gillingham (0-4). À noter la qualification de Southampton également, vainqueur 4-0 de Walsall grâce, notamment, à un but de l’ancien Bordelais Sekou Mara.