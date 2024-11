Nice - Glasgow Rangers : les compositions officielles

L’OGC Nice reçoit à l’Allianz Rivera les Glasgow Rangers dans le cadre de la 5e journée de la Ligue Europa. Les Niçois sont dans le dur depuis le début de cette campagne européenne avec seulement deux points et une dangereuse 31e place. Une victoire ce soir à domicile relancerait le Gym dans la course à la qualification. En face, les Rangers sont en confiance, 10e avec 7 points avant cette journée. Un match à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Franck Haise décide d’aligner un 4-4-2. Bulka présent dans le but, Louchet et Bard sur les côtés de la défense, un axe Ndayishimiye-Abdelmonem. Au milieu de terrain, Camara est associé à Rosario et Boudaoui, Bouanani en meneur de jeu. Enfin, le duo Moukoko-Laborde animera l’attaque. Chez les visiteurs, c’est un 4-2-3-1 qui est mis en place. Du classique mais tout de même deux surprises : le capitaine Tavernier et l’habituel titulaire en pointe Dessers sont sur le banc.

Les compositions

Nice : Bulka - Louchet, Ndayishimiye, Abdelmonem, Bard - Boudaoui, Rosario, Camara, Bouanani - Laborde, Moukoko

Glasgow Rangers : Butland - Sterling, Souttar, Pröpper, Jefté - Raskin, Barron - Cerny, Diomandé, Bajrami - Igmane