Real Madrid : Dani Carvajal manque à Carlo Ancelotti

Ces dernières semaines, le Real Madrid a appris une bien mauvaise nouvelle avec la blessure de Dani Carvajal. Le latéral droit espagnol a été victime d’une rupture du ligament du genou et sera absent jusqu’à la fin de saison. Une absence importante qui va impacter le sportif. En plus d’être un joueur régulier, le capitaine madrilène est aussi un joueur de vestiaire. Et cette absence fait logiquement mal à Carlo Ancelotti comme il l’a confié en conférence de presse.

« Tout d’abord, nous sommes vraiment désolés pour Dani (Carvajal), c’est une pièce importante. Nous le perdons en tant que joueur mais pas en tant que leader dans le vestiaire car il va continuer à travailler ici avec nous. Cela dit, je pense que nous avons bien travaillé pendant cette pause. Il y a ceux qui ont profité de l’occasion pour améliorer leur condition physique et nous sommes heureux de jouer demain contre un rival important », a-t-il ainsi lancé.