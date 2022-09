Espagne : Sergio Ramos est dans la pré-liste

La suite après cette publicité

Après une première saison délicate au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, qui avait passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain, a pris un nouveau départ. Mieux physiquement, le défenseur central a retrouvé du temps de jeu et une place dans le onze de départ du PSG. Le footballeur sous contrat jusqu'en 2023 et que Paris compte prolonger est même considéré comme un leader par Christophe Galtier. Ce qui n'est pas passé inaperçu du côté de l'Espagne.

En effet, Marca révèle ce jeudi que Sergio Ramos figure dans la pré-liste de Luis Enrique pour le rassemblement du mois de septembre, où la Roja affrontera la Suisse et le Portugal. Une bonne nouvelle pour le Parisien, dont l'objectif est de participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il devrait être fixé vendredi, puisque le sélectionneur annoncera ce jour-là les noms des joueurs retenus pour ce rassemblement.