Liverpool - West Bromwich Albion : les compositions probables

Après le Boxing-day ce samedi, la 15e journée de Premier League se poursuit ce dimanche. Le leader Liverpool reçoit West Bromwich Albion à Anfield (17h30, à suivre en direct sur notre site). L'occasion pour les Reds de creuser un peu plus l'écart avec les poursuivants. Pour cette rencontre, Jürgen Klopp devrait s'appuyer sur son traditionnel 4-3-3 avec Alisson dans les buts, une charnière Fabinho - Matip dans l'axe et Alexander-Arnold à droite, Robertson à gauche. Le trident du milieu serait composé de Henderson, Keita et Wijnaldum. Enfin, en attaque on retrouverait les indéboulonnables Mané, Firmino et Salah.

Du côté de West Bromwich, Sam Allardyce devrait aligner un 4-1-4-1. Johnstone prendrait place dans les buts, avec devant lui une défense composée par Furlong, Ajayi, O'Shea et Gibbs. Sawyers pourrait quant à lui être positionné en sentinelle devant la défense. Alors que, dans un milieu à quatre, Pereira, Krovinović, Gallagher et Phillips seraient à l'animation. Enfin, Grant prendrait place à la pointe de l'attaque.