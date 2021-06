Suède - Pologne : les compositions officielles

La 3e journée de la phase de poules de l'Euro 2020 s'achève ce mercredi avec les rencontres des groupes E et F. La Suède qui est qualifiée affronte la Pologne qui joue sa survie. Les Blagult optent pour un 4-4-2 classique avec Robin Olsen dans les cages derrière Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Marcus Danielsson et Ludwig Augustinsson. Dans l'entrejeu, Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal et Emil Forsberg prennent place. Enfin, Alexander Isak et Robin Quaison sont associés en attaque.

De son côté, la Pologne s'articule dans un 3-5-2 avec Wojciech Szczesny comme dernier rempart. Devant lui, Bartosz Bereszyński, Kamil Glik et Jan Bednarek constituent la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Kamil Jóźwiak et Tymoteusz Puchacz. Dans l'entrejeu on retrouve Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak et Piotr Zieliński. Enfin, Karol Świderski accompagne Robert Lewandowski sur le front de l'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Suède : Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielsson, Augustinsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Isak, Quaison

Pologne : Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek - Jozwiak, Klich, Krychowiak, Zielinski, Puchacz - Swiderski, Lewandowski