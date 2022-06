Montpellier tente les coups Serge Aurier et Hiroki Sakai !

Montpellier a des idées. Cet été, les Héraultais veulent apporter du sang neuf et de l'expérience à leur équipe. Après avoir déjà bouclé les arrivées de Théo Sainte-Luce, Faitout Maouassa et Arnaud Nordin, le club de la Paillade s'active en coulisses pour attirer d'autres joueurs. En attaque, Wahbi Khazri (31 ans) est en approche selon L'Équipe. Libre depuis son départ de l'ASSE, où il était en fin de contrat, le Tunisien a été proposé aux Montpelliérains.

La suite après cette publicité

Ces derniers ont visiblement été séduits puisque les deux parties seraient proches d'un accord. Le MHSC, qui espère conserver Rémy Cabella, est également à la recherche d'un latéral droit cet été. Et si Falaye Sacko (en prêt à l'ASSE cette saison) est la priorité des dirigeants, d'autres élément sont suivis. Dans la liste du club, on retrouve d'ailleurs deux anciens joueurs de notre chère Ligue 1.

Aurier et Sakai dans la short-list

En effet, Serge Aurier (29 ans) et Hiroki Sakai (32 ans) seraient sur les tablettes des décideurs héraultais selon L'Équipe. Concernant le premier, AS a expliqué récemment que Villarreal ne lèverait pas son option d'achat, lui qui avait signé un contrat d'une année plus deux en option. Ce que nous vous avons confirmé. Libre, l'ancien joueur de Toulouse et du PSG est donc disponible gratuitement. Une belle affaire.

Autre joueur ciblé : Hiroki Sakai. Arrivé en 2016 à l'Olympique de Marseille, le Japonais y a disputé 184 rencontres. Il y a un an, il a quitté les Olympiens pour retourner au pays et évoluer chez les Urawa Reds Diamonds. Mais le joueur, que l'OM avait tenté de faire revenir cet hiver, a gardé une belle cote en France. Montpellier apprécie son profil, puisqu'il est expérimenté et présente l'avantage de bien connaître la L1. Comme Aurier d'ailleurs. Après Mamadou Sakho l'été dernier, le MHSC veut tenter encore un sacré coup !