Sergio Ramos serait enfin proche de trouver son nouveau club

Les semaines passent et se ressemblent pour le défenseur espagnol Sergio Ramos (37 ans). Si la légende du Real Madrid a toujours été mentionné dans plusieurs rumeurs sur ce mercato d’été depuis la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le constat reste le même et le natif de Camas en Andalousie n’a toujours pas trouvé son prochain club, à quelques jours de la fin du marché des transferts. Pourtant, les prétendants étaient bien présents devant la porte de Sergio Ramos, prêts à négocier les services de l’ancien international espagnol qui sortait d’une campagne convaincante avec Paris.

En effet, Sergio Ramos a vu son nom mentionné pour un possible retour au Séville FC, où il a fait ses grands débuts professionnels en 2003. Mais lors du gala de LaLiga début juillet, José María del Nido Carrasco, le président des Rojiblancos, avait enterré la piste : «Sergio Ramos n’est pas une option pour Séville en ce moment. C’est un joueur magnifique, issu de notre système de formation, mais il n’y a rien entre lui et Séville». La MLS a également été une piste possible avec les sirènes de l’Inter Miami et de Los Angeles Galaxy. Tout comme l’Arabie saoudite. Plusieurs pistes donc mais qui n’ont été plus loin que de simples discussions entre toutes les parties.

Sergio Ramos en passe de rejoindre Besiktas

Galatasaray avance bien mais…

Alors que le Besiktas était l’un des derniers clubs à avoir sondé l’entourage du joueur, c’est une autre écurie de Süper Lig qui compte bien griller la priorité. Selon les informations du journal espagnol d’AS, les négociations entre les deux parties avancent à bon rythme et un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours. Néanmoins, il reste encore quelques détails à régler dans les discussions. Le frère et représentant du défenseur espagnol, René Ramos demande 15 millions d’euros pour le contrat de deux ans que propose Galatasaray à l’ancien roc du Real Madrid. Le club turc offre, pour le moment, cinq millions par an avec un bonus pour deux saisons (10M€ hors bonus sur deux ans). Toujours d’après AS, malgré les grosses avance saoudiennes, la compagne de Sergio Ramos, Pilar Rubio ne voudrait pas vivre en Arabie saoudite et préférerait rester en Europe.

D’ailleurs pour faciliter le bon déroulement des négociations, la direction des Cimbom a demandé à l’attaquant argentin Mauro Icardi, qui a été le coéquipier de Sergio Ramos au PSG, de convaincre l’Espagnol de rejoindre le club d’Istanbul. De plus, AS nous apprend qu’il existe une condition pour verrouiller la signature de Sergio Ramos à Galatasaray. À l’heure actuelle, le dernier rouage à activer se trouve entre les mains des Champions de Turquie. Pour Ramos, disputer la Ligue des Champions est une condition essentielle à sa venue donc les Aslanlar doivent éliminer le club norvégien Molde en barrages pour sécuriser leur ticket pour les phases de groupes, alors que Galatasaray a fixé l’objectif d’atteindre les quarts de finale de la compétition cette saison.