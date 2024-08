Manchester United accélère pour deux recrues

Manchester United est décidément maudit. Toujours sous les ordres d’Erik ten Hag, les pensionnaires d’Old Trafford ont débuté ce nouvel exercice 2024-25 avec de mauvaises nouvelles puisque Rasmus Hojlund et Leny Yoro sont blessés. Deux coups durs. Le Danois, qui évolue chez les Mancuniens depuis une saison, est sorti sur blessure (ischio-jambiers) lors de l’amical face à Arsenal organisé aux Etats-Unis (défaite 2 à 1). Il sera éloigné des terrains durant six semaines et manquera le début de saison des Red Devils.

Idem pour Leny Yoro. Arrivé lors de ce mercato estival pour près de 70 M€, le défenseur français s’est fracturé le pied gauche après 33 minutes de jeu face aux Gunners. Pour lui, le délai d’absence est estimé à trois mois. Une véritable tuile. Pour ne rien arranger, Manchester United retient son souffle à présent pour Marcus Rashford. Ce dernier est sorti sur blessure hier à l’occasion de l’amical face au Betis à San Diego (victoire 3-2). Une nouvelle qui n’arrange pas les affaires des Anglais et d’Erik ten Hag.

MU change ses plans

Ce jeudi, le Telegraph explique que face à cette hécatombe, la direction mancunienne a décidé d’accélérer le mouvement et va recruter pour se renforcer à certains postes. Avant même la blessure de Yoro, MU envisageait de mettre la main sur un autre défenseur central. À présent, les Red Devils veulent vite boucler une arrivée. Le Telegraph cite les noms de Matthijs de Ligt (Bayern Munich), avec lequel ils ont les prémices d’un accord, et de Jarrad Branthwaite (Everton).

Un dossier plus complexe puisque les Toffees ont fixé son prix à 75 M£, soit environ 88,8 M€. Problème, MU, qui a déjà formulé une première offre de 60 M€ (bonus compris), n’envisage pas de faire de folie. Poussé vers la sortie, Victor Lindelöf pourrait être conservé si les Anglais ne bouclent pas une nouvelle arrivée. En ce qui concerne le secteur offensif, c’est Ivan Toney qui est la grande priorité de Ten Hag. Là encore, il faudra passer à la caisse puisque Brentford réclame environ 71 M€. Man U a donc du pain sur la planche et doit régler ces deux dossiers prioritaires, sans compter celui concernant Manuel Ugarte.