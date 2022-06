Bordeaux : Yacine Adli affirme avoir été proche de la dépression

Dans un message de remerciement publié lundi soir sur les réseaux sociaux avant de rejoindre l’AC Milan, le milieu offensif des Girondins de Bordeaux , Yacine Adli, a expliqué avoir frôlé la dépression la saison dernière. Le Français de 21 ans, qui avait été acheté par Bordeaux au PSG en janvier 2019, a affirmé avoir failli faire une dépression et a également adressé un message de soutien aux supporters bordelais.

« Je n’ai pas honte de le dire, ce club, du moins certaines personnes de ce club, m’ont fait toucher la dépression. Mais beaucoup m’ont donné énormément d’amour. Impossible de faire ce message sans envoyer ma plus grande pensée pour les supporters. Nos supporters qui nous ont tout donné, partout et tout le temps. Malgré tous les moments difficiles, vous avez montré un amour inébranlable pour votre club », a écrit Adli sur son compte Instagram, lui qui a disputé 36 matches avec Bordeaux la saison dernière, inscrit un but et délivré huit passes décisives.