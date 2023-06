Abdou Diallo revient au PSG

Prêté cette saison par le PSG au RB Leipzig pour retrouver du temps de jeu, Abdou Diallo aura vécu une saison contrastée outre-Rhin. Blessé au genou et écarté des terrains plus de trois mois à partir de janvier, l’international sénégalais a par la suite vu son temps de jeu s’effilocher, participant à seulement 45 minutes de jeu en 2023. Ce jeudi, le RB Leipzig a logiquement annoncé que le joueur retournerait au PSG cet été.

«Abdou Diallo a fait 15 apparitions sous le maillot du RBLeipzig, dont 8 en Bundesliga, 5 en Ligue des champions et 2 en DFB-Pokal. Lors du match à domicile contre le Hertha BSC, Abdou Diallo avait également marqué un but pour notre club ! Merci pour l’année ensemble et ton engagement, Abdou ! Seulement le meilleur pour vous», a publié le club allemand sur son compte Twitter.

