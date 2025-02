LdC : Savinho se méfie du Real Madrid

Cette semaine, la Ligue des champions est déjà de retour avec des 1/16es de finale qui vaudront le détour. Le choc de ces barrages opposera d’ailleurs Manchester City au Real Madrid. Deux formations qui se croisent plus loin dans le tournoi habituellement. Mais les Skyblues n’ont pas vraiment brillé, eux qui sont passés proches de l’élimination. De leur côté, les Merengues ont alterné le bon et le moins bon et ne sont pas parvenus à se hisser dans le top 8. Résultat : City et le Real Madrid vont croiser le fer. Avant cette rencontre cinq étoiles, Savinho s’est exprimé dans les colonnes de AS. L’occasion d’évoquer cette double confrontation très attendue. « Je pense que nous, en tant que Manchester City, ne devons pas jouer les play-offs. Nous devrions passer au tour suivant de manière plus convaincante et ne pas nous retrouver en playoffs contre le Real Madrid, et il convient de mentionner qu’eux non plus, avec tout le poids de leur maillot, ne devraient pas être en playoffs, avec tout le respect que nous devons aux autres équipes. Nous devons donc être très prudents à cet égard.»

Le Brésilien a ensuite évoqué ce classique européen. « C’est un rêve. J’ai toujours regardé Manchester City contre le Real Madrid à la télévision quand je jouais pour l’Atlético Mineiro, et maintenant, c’est à mon tour d’être ici pour vivre ce moment. Comme il y avait le tirage au sort, il n’y avait pas d’échappatoire. C’était soit le Bayern Munich, soit le Real Madrid, deux grandes équipes, et nous avons eu Madrid.» Enfin, il a avoué craindre le Real Madrid, capable de tout dans cette épreuve. «J’ai parlé à Bernardo [Silva] et même à des joueurs du Real Madrid lorsque j’étais en sélection avec eux, et ils ont dit que parfois, grâce à la force de leur blason, ils perdent 2-0, 3-0 et le match n’est pas terminé, ils savent qu’ils peuvent faire ce qu’ils ont fait lors de la dernière campagne de Ligue des champions à tout moment, réussir un retour dans les cinq dernières minutes du match. Il faudra donc rester concentré et marquer des buts quand on a des occasions, car cela sera aussi très important. C’est une leçon que j’ai apprise à Gérone : nous avons très, très bien joué, mais nous n’avons pas profité de nos occasions et, quand ils ont eu une opportunité, ils ont scellé le match.» Savinho sait donc à quoi s’attendre.