Maroc : Hakim Ziyech prend sa retraite internationale !

Alors que Chelsea se trouve à Abu Dhabi pour préparer sa demi-finale du Mondial des Clubs, Hakim Ziyech (28 ans) a lâché une petite bombe. Non retenu par Vahid Halilhodzic pour disputer la CAN 2021, l’international marocain (40 sélections, 17 buts) vient d’annoncer qu’il prenait sa retraite internationale !

« Je ne reviendrai pas en équipe nationale. C’est ma décision finale. Tout est clair pour moi. Je me concentre sur ce que je fais, mon club. (S’il est déçu ?) Bien sûr, qui ne le serait pas ? Mais à la fin, c’est lui (Vahid Halilhodzic, ndlr) qui prend les décisions. Vous devez les respecter. C’est clair pour moi et je ne reviendrai pas en sélection. Je les comprends et je suis désolé pour les supporters », a-t-il déclaré. Reste à savoir si cette décision changera lorsque l’ancien coach du FC Nantes pliera bagage.