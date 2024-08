L’OM va recruter un nouveau numéro 9 !

L’OM de Roberto de Zerbi a vécu une entrée en matière quasi-parfaite en Ligue 1 face à Brest, samedi après-midi. Les Phocéens l’ont emporté sur le lourd score de 5-1, avec un doublé de la recrue star estivale Mason Greenwood notamment. Seulement, les Marseillais ont aussi dû voir comment Faris Moumbagna quittait la pelouse, quelques minutes après son entrée en jeu.

On devrait en savoir plus sur l’état de santé du buteur dans la journée, puisqu’il passera une série de tests et d’examens qui révéleront exactement la blessure dont il est victime. Mais en interne, la tendance n’est pas à l’optimisme et beaucoup redoutent une rupture du ligament croisé, ainsi qu’une possible blessure au ménisque en plus. Ce qui voudrait dire de longs mois d’absence pour le Camerounais.

Un 9 low cost

Forcément, ce coup dur inattendu change les plans mercato de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, comme le révèle le quotidien L’Equipe ce lundi. La direction marseillaise va donc être contrainte de recruter un nouvel attaquant de pointe. Le tout, dans un contexte où les caisses du club ne sont plus vraiment remplies après les lourds investissements réalisés cet été, et dans l’attente de certains départs d’indésirables comme Gigot, Veretout et Mbemba.

Surtout que la direction travaille en ce moment sur l’arrivée d’un ailier et d’un autre milieu de terrain. Un imprévu sur lequel ne comptaient pas les décideurs marseillais, obligés de revoir leurs plans. Le nouveau 9 devrait donc arriver dans le cadre d’un prêt, toujours selon le média, puisque les Phocéens ne sont pas encore en mesure de mettre un chèque sur la table. Aucun nom n’est sorti pour l’instant mais cela ne devrait pas tarder…