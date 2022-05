Arsenal : Mikel Arteta veut jouer un mauvais coup à l'OM pour William Saliba

La suite après cette publicité

Acheté par Arsenal en juillet 2019 pour une somme de 29 millions d'euros, William Saliba a accumulé les prêts à Saint-Etienne, son club formateur, puis à Nice et enfin à l'Olympique de Marseille, où il a explosé. Nommé meilleur espoir de la saison aux trophées UNFP et appelé par Didier Deschamps pour disputer ses premières minutes en équipe de France, le défenseur central de 21 ans a forcément interpellé Mikel Arteta et la direction des Gunners, désireux de le faire revenir cet été pour combler ses problèmes défensifs.

Interrogé par RMC Sport, le coach du club londonien a été clair sur l'avenir de Saliba. Il faut qu’il revienne, a expliqué Mikel Arteta. «Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous. S’il était resté cette année avec nous, avec un match de Premier League par semaine, avec Ben White et Gabriel, il n’aurait pas eu la moitié du temps de jeu qu’il a eu avec Marseille, c’est certain. Pour sa croissance et ce qu’il peut faire la saison prochaine ça n’aurait pas été bon. William n’était pas avec nous car il n’aurait pas eu le temps de jeu nécessaire pour gagner en expérience».

L'OM assure pourtant vouloir le conserver

Cependant, même si le joueur appartient à Arsenal, l'OM souhaite malgré tout le conserver. «La volonté de William ne fait aucun doute. Il l’a dit à Pablo évidemment, il me l’a encore dit samedi soir sur la pelouse. Il est sincère. Maintenant, il y a une réalité contractuelle. Il appartient à Arsenal. Maintenant, si sa volonté est de rester avec nous, on verra. Tout le monde souhaite qu’il soit là la saison prochaine », a déclaré Jacques Cardoze au sujet du défenseur central sur le plateau de BFM Provence.

Avec 51 matches disputés cette saison et des prestations réussies, William Saliba a logiquement conquis le cœur du Vélodrome et celui de Jorge Sampaoli. De plus, l'OM a un avantage de taille pour Saliba puisque contrairement à Arsenal, le club est qualifié en Ligue des champions, alors que les Gunners disputeront la Ligue Europa. «Mon souhait, c'est de bien finir, de partir sur une bonne note au cas où je ne reviendrais plus. (...) Ça me ferait plaisir de revenir ici, quoi qu’il arrive. C’est Marseille, c’est mon club», expliquait-il sur Prime Vidéo, début mai.