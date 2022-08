Leicester : Brendan Rodgers ferme la porte à un départ de Wesley Fofana

Écarté du groupe par Brendan Rodgers pour la réception de Southampton samedi sur la pelouse du King Power Stadium (1-2), Wesley Fofana est sous le feu des projecteurs dans ce mercato estival. Le défenseur français de 21 ans a été protégé par son entraîneur. Les rumeurs planent au-dessus de l'international U21 tricolore et sur son possible départ de Leicester. Chelsea est fortement intéressé, mais le manager des Foxes ne veut rien entendre : aucun joueur n'est à vendre. Interrogé après la défaite sur la situation de son joueur et du mercato, le technicien nord-irlandais de 49 ans est soucieux pour la suite des événements.

La suite après cette publicité

«Aucun d'entre eux n'est à vendre. C'est la réalité, cependant, je sais comment le jeu fonctionne et comment les affaires fonctionnent, mais en ce moment, il reste encore quelques semaines avant la fin du mercato. En ce qui concerne Wesley, c'est juste un jeune joueur qui n'est pas tout à fait dans le bon état d'esprit en ce moment pour jouer. Vous ne pouvez pas vous permettre cela... En jouant un match de Premier League si vous n'êtes pas concentré à 100 %. Il se passe beaucoup de choses en coulisses, ce que je comprends. C'est un moment difficile pour lui. C'est un bon garçon, il a été génial pour nous depuis qu'il est ici et c'est un moment difficile pour lui.»