Salzbourg : Sekou Koita et Mohamed Camara suspendus pour dopage

Coup dur pour le FC Salzbourg. Le club autrichien devra se passer des services de ses deux internationaux maliens, Sekou Koita (auteur de 14 réalisations en 16 apparitions en championnat) et Mohamed Camara, pour les trois prochains mois.

Les deux hommes ont été suspendus par l'UEFA pour usage de substance interdite lors d'un récent rassemblement avec la sélection des Aigles du Mali.

My statement on suspension by UEFA.@12manSports @11andLaw @RedBullSalzburg pic.twitter.com/k4K8MsDMxL