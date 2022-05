OM-OL : la réaction à chaud du buteur Castello Lukeba

L'OL est sorti grand vainqueur de l'Olympico (3-0). Vainqueur de l'OM ce dimanche soir, le club rhodanien s'est relancé dans la course à la Ligue des Champions grâce à cette victoire et avec une belle performance de Castello Lukeba, auteur de l'ouverture du score pour son deuxième but de la saison.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, le jeune défenseur lyonnais s'est exprimé sur Prime Video. «On avait à cœur de gagner ce match et de garder une option pour l'Europe. J'essaie d'apporter offensivement et aujourd'hui, ça a payé. On vient d'enchainer une seconde victoire, on va essayer de continuer la semaine prochaine», a-t-il expliqué.