JO 2024 : les chapeaux pour les tournois masculins et féminins sont connus

En attendant de connaître les listes définitives des équipes de France de Thierry Henry et d’Hervé Renard, les organisateurs ont dévoilé les chapeaux des tournois masculins et féminins. Chez les femmes, les Bleues sont tête de série en leur qualité d’équipe locale. Grâce à cela, elles évitent l’Espagne, championne du monde en titre, et les États-Unis, quadruples championnes du monde et olympiques.

Le tournoi féminin :

Chapeau 1 : France, Espagne, États-Unis

Chapeau 2 : Allemagne, Japon, Canada

Chapeau 3 : Brésil, Australie, Colombie

Chapeau 4 : Nouvelle-Zélande, deux qualifiés de la zone Afrique

Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu mercredi prochain à 20h. En attendant, les U23 de Thierry Henry ont découvert hier une partie du sort qui leur est réservé. Une seule chose est certaine, ils n’auront pas droit à une confrontation face à l’Argentine lors du premier tour mais peuvent tomber sur l’Espagne, finaliste il y a trois ans à Tokyo.

Le tournoi masculin :

Chapeau 1 : France, Argentine, deux qualifiés de la zone Asie

Chapeau 2 : Espagne, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Maroc

Chapeau 3 : États-Unis, Égypte, Mali, un qualifié de la zone Asie

Chapeau 4 : République dominicaine, Israël, Ukraine, le vainqueur du barrage intercontinental entre une nation de la zone Asie et la Guinée