L’OM s’attaque à Santiago Gimenez !

Depuis plusieurs saisons, l’OM est à la recherche de ce grand attaquant qui pourra s’imposer sur la Canebière pour de nombreuses années. Outre l’expérience fructueuse de Pierre-Emerick Aubameyang la saison passée, cette quête permanente n’a pas eu le résultat escompté cet été. Malgré la bonne saison de Neal Maupay, les débuts d’Elye Wahi à Marseille ne sont pas vraiment à la hauteur. Recruté pour 25 millions d’euros après une année compliquée à Lens, l’attaquant de 21 ans peine à convaincre avec les pensionnaires du Vélodrome, avec qui il compte 4 petits buts en 13 rencontres. Un rendement famélique qui pousse forcément les dirigeants olympiens à jauger la faisabilité d’une vente dès cet hiver.

Et comme nous vous l’expliquions ce lundi en exclusivité, un accord total est quasiment trouvé pour Elye Wahi à l’Eintracht Francfort, où le natif de Courcouronnes deviendra le remplaçant d’Omar Marmoush, en partance vers Manchester City. Pour remplacer Wahi, les dirigeants olympiens ont commencé à chercher tous azimuts. Ce mardi matin, nos confrères de L’Équipe expliquaient que les pistes menant à Marcus Rashford et Mathys Tel étaient explorées. Deux cibles compliquées à déloger pour des raisons sportives pour le Bavarois et financières pour le Mancunien.

Santiago Gimenez empile les buts avec Feyenoord

Selon nos informations, le board marseillais travaille bel et bien sur une arrivée en prêt de l’attaquant anglais mais ce dossier reste épineux avec une concurrence farouche. En parallèle, Marseille avance ses pions avec un autre attaquant : Santiago Gimenez. D’après nos indiscrétions et comme l’indique aussi RMC Sport, l’alternative menant à l’attaquant mexicain est bel et bien étudiée aux yeux des dirigeants marseillais, qui frapperaient un grand coup en attirant le bourreau des surfaces du Feyenoord Rotterdam.

Depuis plusieurs saisons, le buteur de 23 ans empile les buts aux Pays-Bas et est souvent lié à de grands clubs qui souhaitent l’enrôler pour régler leurs problèmes face au but. Lors de cette cuvée 2024-2025, l’international mexicain est toujours aussi létal avec 13 buts en 17 rencontres toutes compétitions confondues. Valorisé à plus de 40 M€ et sous contrat jusqu’en 2027 avec la formation batave, le natif de Buenos Aires pourrait néanmoins être difficile à déloger cet hiver. Reste à savoir si Marseille trouvera les ressorts pour convaincre le joueur, mais surtout le Feyenoord.