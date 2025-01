L’OM tente le gros coup Marcus Rashford !

Arrivé l’été dernier seulement, Elye Wahi se rapproche grandement d’un départ de Marseille. Comme nous l’avions révélé lundi, l’OM et l’Eintracht Francfort sont tombés quasiment d’accord sur les conditions d’un transfert en janvier, alors que le club phocéen n’avait pas forcément prévu de le céder. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 13 apparitions en Ligue 1, l’ancien Montpelliérain avait été éclipsé par Neal Maupay au fil de la première partie de saison et s’apprête à se relancer en Bundesliga.

Si le jeune Robinio Vaz s’est montré convaincant récemment et que Jonathan Rowe peut dépanner dans l’axe pour faire souffler Neal Maupay, tout en attendant un Faris Moumbagna revenant de blessure pas avant mars, faire venir un nouvel attaquant à l’OM est une possibilité. Comme l’indique L’Équipe, l’OM a pris la température auprès du Bayern Munich pour Mathys Tel (19 ans), mais le jeune attaquant français ne souhaite pas quitter le Bayern Munich et devrait avoir plus de temps de jeu au fil de la saison.

l’OM veut faire venir Marcus Rashford en prêt

Mais Medhi Benatia et son équipe se sont surtout renseignés sur un dossier très chaud du mercato hivernal : Marcus Rashford (27 ans). Indésirable du côté de Manchester United depuis l’arrivée de Ruben Amorim, l’international anglais est poussé vers la sortie lors de ce mercato. L’OM s’est renseigné auprès des Red Devils pour le faire venir sur la base d’un prêt jusqu’à la fin du Championnat. Un sacré coup, bien que les Phocéens vont se frotter à des monuments du football européens pour se l’offrir.

En effet, Marcus Rashford a été cité parmi les plus grands clubs européens pour se relancer cet hiver, mais le Borussia Dortmund et le FC Barcelone restent les candidats les plus sérieux. Le club allemand est entré en contact avec le joueur, alors que les Blaugranas tiendraient déjà un accord verbal pour la venue du joueur. Un dossier très compliqué à négocier pour l’écurie de Pablo Longoria, sachant qu’il faudra convaincre financièrement l’attaquant mancunien.