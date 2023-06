Bordeaux : Gérard Lopez sort du silence après l’arrêt définitif du match contre Rodez

La suite après cette publicité

C’est une fin de saison lunaire pour les Girondins de Bordeaux : après avoir occupé la place de leader pendant 5 journées et d’avoir été un concurrent sérieux pour la montée en Ligue 1, le club au scapulaire pourrait bien disputer une nouvelle saison en deuxième division après un acte déplorable. En effet, après l’ouverture du score du RAF signée Lucas Buades, ce dernier a été agressé durant sa célébration par un supporter bordelais, obligeant l’arbitre de la rencontre d’interrompre la rencontre puisque le Ruthénois a été évacué en raison d’une commotion célébrable.

Après une discussion entre les officiels et les délégués de la Ligue de Football Professionnel, la décision avait été prise : le match a été officiellement arrêtée. Les joueurs bordelais étaient d’ailleurs revenus sur le terrain du Matmut Atlantique, certains en larmes car ils savaient que l’espoir de la montée s’était dissipé avec cet incident grave. Ajoutons à cela la victoire avec la manière du FC Metz à domicile face à Bastia, qui attend encore la décision de la commission de discipline de la LFP, qui se réunira ce lundi, pour fêter officiellement son maintien.

Présent en conférence de presse, le président du FCGB Gérard Lopez a annoncé le dépôt d’une plainte contre l’agresseur, ainsi qu’une présence au siège de la LFP à Paris pour défendre les droits de son club : «J’ai une déclaration à faire : la première chose, c’est que pour préserver les droits du club et l’institution, on va porter plainte contre l’individu. Dans un deuxième temps, j’aimerais que ça se joue sportivement et sur un terrain, ça reste du foot. Troisièmement, on sera présent ce lundi en commission et on fera valoir tous nos droits, les droits en appel etc.»

Toujours face aux journalistes, le dirigeant aquitain a également tenu à remercier les supporters présents au stade pour supporter le club, mettant en valeur leur respect à l’issue de l’arrêt définitif de la rencontre : «finalement, et c’est peut-être un élément très important étant donné ce qu’un individu a fait, on a 42.000 personnes dont je suis très fier parce qu’elles sont parties dans un calme absolu, alors que c’est une situation qui aurait pu être tendue dans beaucoup de clubs. Je tiens aussi à les remercier.» Le début d’un nouveau feuilleton sur les bords de la Garonne…