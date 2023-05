Parme : à 45 ans, le vétéran Gianluigi Buffon continue d’impressionner son monde

La suite après cette publicité

Il y a exactement 28 ans, un jeune gardien du nom de Gianluigi Buffon s’imposait tout doucement dans les buts de Parme, une des formations en vogue en Serie A. Désormais, le quotidien des Crociati est plus compliqué avec une deuxième saison de suite en Serie B (deuxième division italienne). Pour son gardien, l’histoire est tout autre. Devenue une légende avec la Juventus et l’Italie, Gianluigi Buffon a marqué les trois dernières décennies du football et fait partie des tout meilleurs gardiens de l’histoire. Il peut même être considéré comme le numéro un tant son impact sur le football se fait sentir. Cependant, l’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour Gianluigi Buffon.

Revenu à Parme en 2021, il a disputé 26 matches l’an dernier et 16 cette saison où il aura été pendant longtemps sur le flanc pour une blessure aux ischio-jambiers. Mais depuis, il est redevenu incontournable avec 11 matches disputés sur les 13 derniers possibles. Et avec lui, Parme continue de réaliser une saison intéressante. Cinquième de Serie A, Parme (5e, 52 points) ne montera pas directement puisque Frosinone (1er, 71 points) a déjà validé sa promotion et le Genoa (2e, 67 points) est en bonne voie pour le faire. Néanmoins, le troisième ticket se départagera via les barrages et il faudra être positionné entre la 3e et la 8e place. Ce qui est le cas de Parme même si le troisième et le quatrième évitent les quarts de finale des barrages et les Gialloblu tenteront d’aller chercher Südtirol (4e, 54 points).

Encore sous contrat jusqu’en 2024

Auteur de 3 clean-sheets en 15 matches de Serie B, Gianluigi Buffon conserve des bons restes et le bilan de sa saison est positif à l’exception de sa blessure. Durant la saison, il a notamment épaté son monde contre l’Inter Milan en 1/8e de finale de Coupe d’Italie. Malgré la défaite 2-1 après prolongations, il aura livré une prestation rassurante devant sa ligne et repoussé les limites pour un portier de 45 ans. D’ailleurs, la retraite ne semble pas quelque chose d’imminent pour Gianluigi Buffon, dont le contrat avec Parme le lie encore jusqu’en juin 2024. Il aura alors 46 ans s’il va jusqu’au bout de son bail et rien ne dit que celui-ci ne sera pas prolongé à nouveau.

Classement live Serie B # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Frosinone 71 35 21 8 6 54 21 33 2 Genoa 67 35 19 11 5 45 21 24 3 Bari 61 35 16 13 6 53 32 21 4 Cagliari 54 36 13 15 8 46 33 13 5 Südtirol 54 35 13 15 7 35 31 4 Voir le classement complet

Interrogé par Domenica Sportiva, il ne se voit pas ranger ses gants tant que l’envie et la volonté de briller seront encore présentes : « j’ai toujours aimé m’impliquer dans des causes qui m’appartiennent. C’était le cas à la Juventus pendant 20 ans, puis au PSG pendant un an, que j’ai passé avec enthousiasme et passion, encore plus pour Parme. Dix ans vécus là-bas, puis la séparation et je suis revenu à 43 ans. C’est quelque chose d’excitant. l’émotion produit de l’énergie et j’ai encore beaucoup à revendre. Si mon corps tient encore, je n’ai aucune raison de m’arrêter. La seule chose qui pourrait me faire arrêter serait de m’ennuyer, mais cela ne pourra arriver que lorsque Parme sera de retour en Serie A et que je n’aurai pas d’autres objectifs.» Toujours animé par la volonté de gagner et d’atteindre des sommets, le monument Gianluigi Buffon continue de briller au sein du football transalpin.