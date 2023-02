Meurtre sauvage d’un jeune espoir sud-africain

Le football est en deuil. Oshwin Andries (19 ans), jeune espoir du Stellenbosch FC en Afrique du Sud, est brutalement décédé des suites de plusieurs coups de couteau reçus samedi soir. Le défenseur, qui allait fêter son 20e anniversaire le 24 février prochain, a été poignardé à mort seulement quelques heures après la victoire de son équipe face à Chippa United (2-1). Le club de Stellenbosch a confirmé le décès de celui qui portait récemment le brassard de capitaine de l’Afrique du Sud U20 pour les éliminatoires de la CAN. « C’est avec une profonde tristesse que le Stellenbosch FC a appris le décès prématuré du jeune défenseur prometteur, Oshwin Andries. Le Club n’est pas en mesure de fournir plus d’informations à ce stade et demande que la vie privée de sa famille soit respectée en cette période difficile de deuil », expliquait notamment le communiqué.

La suite après cette publicité

Avant que le frère de la victime ne donne plus de détails sur cet événement tragique. « Il faisait une blague et cela a irrité le suspect. Il a poignardé mon frère sur le côté, à plusieurs reprises. Ma maman l’emmenait à l’hôpital hier, et il est décédé dans sa voiture, dans ses bras », a témoigné Lee-Irwin, dans des propos relayés par IOL. Une version ensuite confirmée par le porte-parole du chef de la police, précisant qu’une enquête était en cours afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort. Oshwin Andries, qui avait fait ses débuts en professionnel à 18 ans, était devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Stellenbosch en DStv Premiership (D1 sud-africaine).

À lire

Serie A : Paul Pogba forfait face à la Salernitana