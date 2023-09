Atlético - Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, à 21h, l’Atlético de Madrid accueille le Real Madrid dans le cadre de la 6e journée de Liga. Un derby qui s’annonce électrique entre des Colchoneros qui espèrent faire chuter des Merengue impressionnants en ce début de saison. Irréguliers en championnat, les hommes de Diego Simeone sortent de deux contre-performances de suite : une défaite 3-0 face à Valence et un nul 1-1 face à la Lazio en Ligue des Champions. En face, les Madrilènes sont irrésistibles, sans être flamboyants, bien aidés par Jude Bellingham, l’homme à tout faire jusqu’à présent en attendant les retours de joueurs-cadres tels que Vinicius Jr notamment.

Pour cette rencontre, l’Atlético devrait évoluer sous son 3-5-2 habituel selon AS. Oblak dans les buts, accompagné par une ligne défensive composée dans l’ordre de Lino, Hermoso, Giménez, Savic et Molina. Devant eux, Saul et Llorente devraient être associé à Koke ou Witsel. Enfin, Morata et Griezmann seront très probablement alignés en attaque. Côté Real Madrid, rien de surprenant non plus. Carlo Ancelotti devrait faire confiance à Kepa, suppléé par Fran Garcia, Alaba, Rüdiger et Vazquez pour l’aider. Un milieu en losange avec Kroos ou Tchouaméni, Camavinga, Valverde et Bellingham dans une position avancée devrait voir le jour. Rodrygo et Joselu pour compléter sur le front offensif un 4-3-1-2 qui fonctionne bien jusqu’à présent. En cas de succès, les Merengue prendraient la tête de la Liga et enfonceraient encore un peu plus les hommes d’El Cholo.

Suivez le derby Atletico - Real Madrid avec beIN SPORTS CONNECT. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.