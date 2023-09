Real Madrid, Brésil : Vinicius Junior au cœur d’une nouvelle polémique

La suite après cette publicité

Ces derniers mois, Vinicius Junior a malheureusement été au coeur de certaines affaires particulièrement médiatisées. Il y a ainsi surtout eu ces épisodes de racisme dans les stades, où il a été la victime et n’a bien sûr rien à se reprocher. Son absence dans la liste des nommés pour les trophées FIFA The Best a aussi beaucoup fait parler de l’autre côté des Pyrénées. Et voilà qu’en Espagne, en ce dimanche de derby madrilène, il y a une nouvelle affaire Vinicius. Même si, une fois encore, le Brésilien n’y est pour rien.

Et pour cause, comme l’a confirmé Carlo Ancelotti en conférence de presse ce week-end, l’international auriverde sera de retour pour ce derby madrilène après une blessure aux ischio-jambiers qui l’a tenu éloigné des terrains depuis la fin du mois d’août. Il est cependant fort probable que le joueur de la Canarinha démarre ce duel fratricide sur le banc.

Le Brésil l’appelle quand même !

En revanche, il y a quelque chose qui passe mal à Madrid : son départ à venir en sélection, d’ici un peu plus d’une semaine, pour les rencontres éliminatoires face au Vénézuéla et à l’Uruguay. Vinicius Junior, tout juste remis de sa blessure, a ainsi été appelé par Diniz, et n’aura donc pas ce repos que les Madrilènes souhaitaient lui accorder lors de la prochaine trêve. « Le Brésil ne pardonne rien avec Vinicius. Le joueur du Real Madrid est appelé malgré sa blessure récente. La CBF a été inflexible », explique le média AS.

Il y a de la friture sur la ligne entre le Brésil et le Real Madrid donc, surtout que la presse madrilène nous apprend que le retour de Vinicius Junior est un peu précipité par l’importance de ce derby, et que s’il s’agissait d’une rencontre un peu moins importante, Vinicius serait revenu plus tard. On est donc clairement loin d’un joueur à 100%, et ce voyage éprouvant à venir pendant la prochaine trêve risque de le fragiliser encore plus… Surtout que le Real Madrid est plutôt short en attaque et ne peut pas se permettre une nouvelle blessure de sa vedette. Une affaire qui n’est pas sans nous rappeler celle liée à Neymar il y a quelques semaines, quand le Brésil avait aussi appelé l’ancien du PSG malgré une blessure en club.

