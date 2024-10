Angleterre : Thomas Tuchel n’a pas encore choisi son capitaine

Fraîchement nommé sélectionneur de l’équipe d’Angleterre (à partir de 2025), Thomas Tuchel a donné sa première conférence de presse. Et parmi les traditionnelles questions posées au nouveau coach des Three Lions, le sujet du capitanat a été abordé. Harry Kane portera-t-il le brassard ? L’Allemand a botté en touche.

« Je n’ai parlé à personne, nous avons gardé le processus confidentiel. Je n’ai parlé ni à Harry (Kane) ni à Gareth (Southgate). Je fais ça pour garder mon propre point de vue. Il est trop tôt pour répondre à ce genre de questions. Mais vous savez ce que je pense d’Harry et à quel point je me suis battu pour qu’il rejoigne le Bayern Munich. Nous répondrons à cette question au plus tard en mars », a-t-il confié en conférence de presse.