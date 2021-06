La situation d'Ousmane Dembélé commence à inquiéter le FC Barcelone

La suite après cette publicité

L'avenir de Ronald Koeman désormais réglé, le FC Barcelone va pouvoir travailler sereinement sur le mercato estival. Les deux cibles prioritaires sont connues depuis longtemps, à savoir Memphis Depay (OL) et Georginio Wijnaldum (Liverpool) mais pour le second nommé, les voyants ne sont plus au vert depuis que le Paris SG a formulé une meilleure offre au Néerlandais qui doit prendre sa décision prochainement. Mais en interne, le Barça a aussi du travail, notamment concernant Ousmane Dembélé.

Après sa longue saison avec les Blaugranas (44 matches, 11 buts, 5 passes décisives), le joueur de 24 ans a retrouvé l'équipe de France pour disputer l'Euro 2020. Le Barça n'est donc plus d'actualité pour quelques semaines, et pourtant. En fin de contrat en juin 2022, soit dans un an, l'ancien joueur du Borussia Dortmund n'a pas encore prolongé. Du côté du Barça, on commence à s'impatienter.

Des discussions pas très avancées

D'après les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone compte sur Ousmane Dembélé pour les prochaines années. Malheureusement, la prolongation traîne un peu trop. Le journal espagnol affirme que le clan du Français «n'a fait que repousser le club» à ce sujet. Un sujet qui n'est pas tabou mais lorsqu'il faut discuter en profondeur, il ne se passe plus rien ajoute MD qui réaffirme que des discussions existent.

Oui mais voilà, dans les bureaux du FC Barcelone, on commence à s'inquiéter. Les dirigeants catalans commencent même à se demander si Ousmane Dembélé et son entourage n'a pas déjà un pré-contrat de signer avec une autre écurie pour le 1er janvier 2022, moment où il pourra négocier avec toutes les équipes s'il n'a pas prolongé. Même si le souhait est de voir le Français rester, le Barça préfère le voir partir cet été pour récupérer quelques liquidités. Le feuilleton ne fait que débuter.