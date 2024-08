Sven-Göran Eriksson est décédé

Le football est en deuil en ce lundi 26 août après le décès de Sven-Göran Eriksson, à l’âge de 76 ans. En janvier dernier, l’entraîneur suédois révélait être atteint d’un cancer du pancréas et que ses jours étaient comptés puisqu’il était en phase terminale. Mais plus tôt dans la matinée, ses proches ont publié un communiqué pour fait part de son décès : «Sven-Goran Eriksson est décédé. Après une longue maladie, SGE est décédé dans la matinée à la maison, entouré de sa famille. Les personnes les plus proches en deuil sont sa fille Lina, son fils Johan avec sa femme Amana et sa petite-fille Sky, son père Sven, sa petite amie Yanisette avec son fils Alcides, son frère Lars-Erik avec sa femme Jumnong», est-il expliqué.

Passé par le Benfica, l’AS Roma, la Lazio, Manchester City, le Mexique, la Côte d’Ivoire, les Philippines, plusieurs clubs chinois et notamment la sélection anglaise, entre 2001 et 2006, en étant le premier sélectionneur étranger des Three Lions. L’entraîneur réputé avait déjà lâché un message touchant il y a quelques jours : «j’ai eu une belle vie. Peut-être trop belle. (…) Je pense que nous avons tous peur du jour où nous mourrons, mais la vie, c’est aussi la mort. J’espère qu’à la fin, les gens diront, oui, c’était un homme bon, mais tout le monde ne dira forcément pas cela». Il aura réussi à réaliser «le rêve de sa vie» en entraînant le club anglais de Liverpool, lors d’un match de charité face l’Ajax Amsterdam.