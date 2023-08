Inter Milan : visite médicale pour Yann Sommer

Le Bayern Munich continue son dégraissage. Après Sadio Mané, qui a rejoint Al Nasser en Arabie saoudite, les Allemands vont se séparer de Yann Sommer. Le Suisse était arrivé l’hiver dernier suite à la blessure de Manuel Neuer.

Depuis plusieurs semaines, il est annoncé du côté de l’Inter Milan, où on voit en lui le remplaçant d’André Onana. Et après une longue attente, il va quitter le Bayern Munich et rejoindre la Lombardie. Il va passer sa visite médicale ce lundi avant de parapher un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2026, assure Sport Mediaset.