PSG : Keylor Navas se plaît dans un "club familial"

À l’été 2019, le PSG et Leonardo réalisaient sans doute la meilleure opération mercato de l’ère QSI en récupérant Keylor Navas (34 ans) au Real Madrid. Le gardien costaricain, considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde, a depuis sauvé un nombre incalculable de fois le club de la capitale, aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions.

Dans un entretien accordé à France Football, le triple vainqueur de la C1 est revenu sur les raisons de sa réussite à Paris. « Déjà, j’ai des coéquipiers en or, que ce soit footballistiquement parlant, mais aussi humainement, ce qui me permet d’être à l’aise et serein dans le vestiaire au quotidien. Ensuite, je me sens proche des différentes personnes qui travaillent au club. Cela va du président à tous ceux qui composent le staff ou qui travaillent ici, au centre d’entraînement. Ça se sent que le PSG est un club familial et ça, ça me plaît. »