Qui pour relancer l’ancien Titi Hervin Ongenda, disponible pour 0€ ?

Made in Paris. Pour Hervin Ongenda, la capitale est plus que spéciale à ses yeux. C’est là où il est venu au monde le 24 juin 1995. C’est aussi à Paris qu’il est né en tant que footballeur. Tout a commencé pour lui au Paris FC, qu’il a intégré à l’âge de 8 ans. Après un passage par le FC Les Lilas, celui qui a joué pour l’équipe de France entre les U16 et les Espoirs a été repéré par le Paris Saint-Germain en 2006. Là-bas, le jeune homme, de la même génération qu’Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe, a gravi tous les échelons jusqu’à l’équipe professionnelle. Il a d’ailleurs fait ses débuts le 6 janvier 2013 à l’occasion d’un 1/32e de finale de Coupe de France face à Arras.

Un grand espoir du PSG

Lancé par un certain Carlo Ancelotti il y a un peu plus de dix ans, il avait remplacé Ezequiel Lavezzi. Mais la suite de l’histoire n’a pas été à la hauteur de ses attentes et de celles de Paris. Grand espoir du PSG, le Titi, qui avait refusé des avances des deux Manchester, de Chelsea, de Liverpool et d’Arsenal pour rester au sein de son club de coeur, a eu peu d’opportunités pour s’exprimer quand Laurent Blanc est arrivé sur le banc parisien. Interrogé par la BBC Sport il y a quelques années, le joueur, pas vraiment satisfait de sa situation et de son statut de remplaçant, avait échangé avec le Cévenol.

«J’ai pensé que je ne jouais pas assez au PSG. Je suis allé voir l’entraîneur et il m’a dit que j’allais jouer plus. Je lui ai demandé ce que voulait dire plus. Il a été honnête et m’a expliqué qu’il ne pouvait pas me le dire à l’avance. C’est pour cela que je suis parti à Bastia. Malheureusement, Claude Makélélé était licencié en novembre.» En effet, lors de l’exercice 2014-15, il a été envoyé en prêt en Corse afin d’enchaîner et avoir du temps de jeu. Mais le départ de Claude Makélélé, qui l’avait fait venir, et l’arrivée de Ghislain Printant n’ont pas arrangé ses affaires.

Le Titi a pris son envol

Le prêt du joueur, apparu à 19 reprises, n’a pas vraiment été convaincant. De retour à Paris, il a alterné entre l’équipe première et la réserve, qui évoluait en CFA. Finalement, il a quitté Paris à l’hiver 2017, après 16 rencontres toutes compétitions confondues jouées en 4 années avec les pros (2 buts). Un bilan qui n’est pas à la hauteur du talent du jeune homme, peut-être un peu trop impatient selon certains médias. Mais pour Hervin Ongenda, il faut prendre d’autres points en considération. C’est ce qu’il nous avait confié lors d’une interview réalisée il y a quelques années sur notre site.

«Ce qui a été dur pour moi, c’est comment j’ai quitté Paris. Dans une incompréhension totale. D’un côté, des personnes du club me disaient que je devais prolonger et puis être prêté. Et puis, de l’autre côté, en parlant avec le directeur sportif Olivier Létang, il me dit que je devais partir. Je me suis retrouvé un peu perdu. Moi, si j’avais pu rester toute ma vie à Paris, je serais resté toute ma vie à Paris.» Mais il a dû couper définitivement le cordon avec le PSG. Après cela, il a rejoint le PEC Zwolle. Mais il n’a pas réussi à se relancer aux Pays-Bas, où il n’a joué que 3 matches.

Il a enchaîné les expériences peu concluantes

Le footballeur, qui avait signé un contrat de 3 ans 1/2 n’est resté que 6 mois. Les deux parties ont décidé de se quitter à l’amiable durant l’été. «En partie à cause des problèmes d’adaptation comme la barrière de la langue, la carrière au club d’Hervin Ongenda n’a pas vraiment vu le jour. Il n’a fait que trois apparitions avec l’équipe première et n’a pas marqué,» avait d’ailleurs précisé Zwolle dans un communiqué de presse. Après plusieurs échecs, le joueur a mis du temps avant de retrouver un nouveau club. En attendant, il a travaillé avec un préparateur physique.

Et en mars 2018, il a finalement posé ses valises à Murcie, club de Segunda B. Ongenda a joué deux rencontres avant de changer d’air durant l’été. Direction la Roumanie. Là-bas, il a porté les couleurs du club de Botoșani. Et il a enfin pu enchaîner à nouveau, lui qui a disputé 37 rencontres (3 buts). La saison suivante, il a joué 17 matches (3 buts) avant de signer au Chievo Vérone durant le mercato d’hiver. Ce n’était pas le meilleur choix puisqu’il n’a disputé que 3 rencontres de Serie B. De retour à Botoșani, il a repris ses bonnes habitudes. Mais il a de nouveau quitté le club un an et demi plus tard, à l’hiver 2022.

Il est sans club depuis six mois

Cette fois-ci, il a rejoint Chypre et l’Apollon Limassol. Un an plus tard, l’ancien du PSG a de nouveau pris la poudre d’escampette après 21 apparitions et 2 buts. Il est retourné en Roumanie où il a signé à l’hiver 2023 en faveur du Rapid Bucarest. Son aventure là-bas s’est achevée au bout de 6 mois et 4 matches. Depuis, Hervin Ongenda n’a pas trouvé de club, lui dont la dernière rencontre officielle remonte donc au 22 mai 2023. Ce jour-là, il avait joué 17 minutes face à l’Universitatea Craiova. Depuis 7 mois, il est donc libre et sur le marché. Mais il n’y a pas vraiment eu de prétendants durant l’été.

Cet hiver, l’attaquant peut essayer de se relancer dans un club en quête d’un renfort à moindre coût et motivé à l’idée de relever un nouveau challenge. Hervin Ongenda attend qu’une main se tende ou qu’une porte s’ouvre pour faire ce qu’il aime le plus au monde : jouer au football. Mais son manque de stabilité (7 clubs), ses expériences peu concluantes ou sa réputation qui lui colle au maillot peuvent freiner certaines écuries. Le footballeur et l’homme, plus âgé, est toujours passionné par le ballon rond. En 2019, il nous avait confié : «mon but, c’est de repartir au plus haut niveau. J’ai envie de tout casser !» À 28 ans, il n’est pas encore trop tard.