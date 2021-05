Everton prend la température pour Moussa Diaby

Si son nom n’est pas forcément celui qui revient le plus lorsqu’on évoque le prochain mercato estival, il n’en pourrait pas moins être un acteur important. Moussa Diaby, arrivé à l'été 2019 en provenance du PSG, brille sous les couleurs du Bayer Leverkusen. Utilisé sur les deux ailes, le Français a signé une saison satisfaisante (10 buts et 15 assists en 41 matches toutes compétitions confondues).

La suite après cette publicité

Devenu membre à part entière du onze type, l’international Espoirs (11 sélections) attire les regards des plus grands clubs européens. Selon nos informations, Everton a fait part de son intérêt au représentant du joueur et souhaitait connaître ses intentions pour la saison prochaine. Les Toffees suivent avec soin les prestations du joueur et les retours des Anglais à son égard sont plus que positifs. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayer Leverkusen, seul une offre intéressante pourrait faire flancher les dirigeants allemands.