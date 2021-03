L'évolution de l'adidas Predator

Créée en 1994, la Predator est devenue l’une des paires les plus iconiques du football mondial. Quelques mois après la sortie de la nouvelle génération de la paire, la Predator Freak, on retrace l’Histoire et l’évolution de cette paire qui a marqué plusieurs générations.

En 1994, les Etats-Unis s’apprêtent à accueillir leur première Coupe du Monde et pour l’occasion, adidas voit les choses en grand et dévoile une toute nouvelle paire de chaussures: la Predator. 27 ans plus tard, la Predator a bien changé et malgré des années compliquées, elle est toujours aussi populaire.

1994: Predator

La marque allemande possède déjà la chaussure la plus iconique du circuit avec la [Copa Mundial (https://www.footmercato.net/a5887539796564074585-levolution-de-ladidas-copa) mais souhaite mettre la barre encore plus haut sous l’impulsion de l’Australien Craig Johnston, qui va inventer la Predator. Après avoir créé un prototype, l’ex joueur de Liverpool le présente à adidas, Nike, Puma et toutes les autres grandes marques qui repoussent fermement l’idée. Après une rencontre avec Franz Beckenbauer, avec qui il effectue des essais filmés, Craig Johnston finit par convaincre la marque allemande de produire la Predator. Depuis, la Predator a changé la face des chaussures de football à jamais.

Toute l’idée de Craig Johnston réside dans l’apport « d’écailles » en caoutchouc sur le dessus du pied pour améliorer la puissance et la précision des frappes. Ce design unique et jamais vu jusque-là permet de mieux comprendre l’origine du nom de cette paire mythique qui finira dans les pieds des plus grandes superstars du football comme Zinedine Zidane ou David Beckham. On retrouve une chaussure noire avec les bandes adidas blanches alors que le rouge s'insère au départ uniquement sur la semelle. Cette paire marque clairement l’arrivée des technologies dans les chaussures de football qui étaient jusque là très simples.

1995: Predator Rapier

Un an après la sortie marquée de la Predator, adidas dévoile une version dans la lignée de la première avec la présence des écailles de reptile. On ne retrouve pas de changements au niveau des technologies, seule la languette pliante fait son apparition mais elle est encore noire. Le rouge fait une apparition timide sur la tige, au niveau de la languette et du talon mais ce n’est que sur la prochaine version de la Predator qu’il prend vraiment place.

1996: Predator Touch

Le rouge apparaît enfin pleinement sur la languette de la Predator Touch, ce qui donne le premier coloris iconique du silo avec l’empeigne noire, des motifs blancs et la languette rouge. Cette languette pliante n’a pas reçu qu’une mise à jour au niveau de sa couleur puisqu’elle offre également une zone de frappe plus grande grâce aux écailles au niveau des lacets. La Touch est également la première Predator où l’on retrouve des crampons multidirectionnels.

1998: Predator Accelerator

Comme quatre ans plus tôt lors de la Coupe du Monde aux États-Unis, l’équipementier allemand veut frapper un grand coup pour le Mondial en France en dévoilant la Predator Accelerator. Dans le même temps, Nike présente la Mercurial aux pieds de Ronaldo pour lui tenir tête. À l'époque, adidas sponsorise l'équipe de France et tous les joueurs sont priés de porter des chaussures floquées de la marque. Si des joueurs comme Petit ou Djorkaeff portent leur dévolu sur la Copa Mundial, Zinedine Zidane chausse fièrement sa paire de Predator Accelerator, dont il deviendra l'emblème. Il inscrit un doublé en finale de Coupe du Monde face au grand Brésil avec cette paire aux pieds qui propose des innovations technologiques notables avec notamment un système de laçage asymétrique offrant une zone de frappe encore plus grande. On retrouve également une semelle extérieure semi-transparente et des bandes adidas plus courbées qui changent totalement le look de la Predator.

2000: Predator Precision

Avec l’Euro 2000 en ligne de mire, adidas conçoit un nouveau modèle pour son nouveau silo phare. Pour la première fois, des crampons remplaçables font leur apparition pour permettre aux joueurs de s’adapter aux terrains à leur guise. Le Velcro fait également son apparition sur la languette. Comme les générations précédentes, la Predator Precision dispose également d’écailles en caoutchouc mais elles sont beaucoup moins remarquables. C’est avec cette paire de chaussures que David Beckham inscrit son emblématique coup franc face à la Grèce pour envoyer l’Angleterre à la Coupe du Monde 2002.

2002: Predator Mania

Pour la Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, adidas apporte d’importants changements à la Predator en y introduisant le fameux cuir kangourou sur la partie supérieure de la chaussure. On retrouve également une protection renforcée au niveau du talon et une sangle pour maintenir la languette en place.

Zinedine Zidane inscrit l’un des plus beaux buts de l’histoire en finale de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen avec le coloris classique noir-rouge-blanc alors que David Beckham porte un coloris ivoire-rouge-noir, qui sera réédité en 2017. À l’extérieur du pied, on retrouve trois bandes adidas placées de façon assez classique alors qu’à l’intérieur, ces bandes sont courbées tout en longueur.

2004: Predator Pulse

adidas continue de sortir une nouvelle génération de Predator tous les deux ans à la veille des plus grandes compétitions internationales et dévoile en 2004 la Predator Pulse, connue pour sa nouvelle technologie, le « Power Pulse System ». C’est une nouvelle semelle qui offre de meilleures sensations lors des passes ou des frappes. Le coloris reste classique avec une empeigne noire, des bandes adidas blanches et la languette rouge.

2006: Predator Absolute

Après avoir introduit le système Power Pulse lors du lancement de la Predator Pulse, adidas conserve cette fonctionnalité sur la Predator Absolute, dévoilée avant la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. La différence se fait sur la possibilité de changer la semelle. Sortie dans plusieurs coloris, c’est la paire signature de Zinedine Zidane blanche et or qui marque les esprits lors de ce Mondial où les chaussures sont également des stars.

2007: Predator PowerSwerve

Si Zinedine Zidane a pris sa retraite sportive, il a tout de même aidé à concevoir la Predator PowerSwerve en l’essayant. Cette Predator est dotée de la nouvelle technologie « SmartFoam » d’adidas qui vise à augmenter la puissance et les effets des frappes de balle. La PowerSwerve est également la dernière Predator à arborer une languette pliante. Cette paire est notamment portée par David Beckham et Steven Gerrard. L’équipementier allemand décide de sortir de nombreux coloris sur cette génération de Predator qui marque un tournant dans l’histoire du silo.

2009: Predator X

La dixième Predator de l’histoire introduit de nouveaux concepts avec notamment une languette plus moderne mais aussi du cuir de taureau qui offrirait de meilleures sensations de toucher de balle grâce à une tige plus fine qu’à l’accoutumée. La technologie « PowerSpine » fait aussi son apparition et vise une nouvelle fois à augmenter la puissance de frappe en minimisant la perte d’énergie. Cette nouvelle Predator est également dotée d’un nouveau système de laçage asymétrique qui avait déjà été expérimenté précédemment. Portée par Xavi, Michael Ballack ou encore Raúl, la Predator X sort dans un coloris noir-rouge-blanc classique mais également dans d’autres coloris plus fantaisistes.

2011: Predator AdiPower

En 2011, la Predator continue d’évoluer avec l’introduction de la semelle « SprintFrame » initialement conçue pour la F50, qui devient la concurrente de la Mercurial avec Lionel Messi en ambassadeur principal. La semelle extérieure SprintFrame réduit le poids de la Predator et offre un ajustement plus léger pour le joueur moderne tout en conservant des éléments de puissance présent sur les précédentes générations. La marque allemande sort également une version SL (SuperLight) comme Nike avait pu le faire sur une Mercurial Vapor. La Predator AdiPower SL est alors la Predator la plus légère jamais conçue.

2012: Predator LZ

La Predator Lethal Zone présente un tout nouveau look s’éloignant grandement des premières Predator avec pour la première fois, une tige synthétique. Sur cette chaussure, adidas définit 5 zones mortelles qui sont liées au toucher de balle, à la puissance et à la précision. Cette Predator est la première à introduire la technologie « MiCoach » permettant aux joueurs d’analyser leurs performances grâce aux données recueillies. C’est également la première Predator à ne pas sortir dans le coloris classique. Le silo continue de s’éloigner des premiers modèles.

2013: Predator LZ II

La deuxième version de la Lethal Zone est une version améliorée avec l’ajout de la technologie « HybridTouch » qui offrirait un meilleur toucher de balle. La plaque SprintFrame est de retour pour alléger la chaussure.

2014: Predator Instinct

20 ans après la sortie de la première Predator, adidas dévoile la Predator Instinct. On y retrouve des éléments en caoutchouc sur l’empeigne, qui visent à améliorer le toucher de balle et la puissance de frappe. On retrouve également la technologie HybridTouch. Cette chaussure est adaptée au football moderne, elle est très légère. La Predator revient sur un coloris classique et pour son 20ème anniversaire, adidas réédite les premières versions de la Predator dans le coloris classique. On retrouve ainsi la Predator 1994, la Predator Accelerator de la Coupe du Monde 1998 et la Predator Mania de la Coupe du Monde 2002.

2015: place à l'ACE

Après la Coupe du Monde 2014, adidas décide de renouveler ses gammes pour faire face à Nike qui a pris les devants. Ainsi, la Predator, la F50 et les autres silos de la marque allemande laissent place à l'ACE et la X pour insuffler un nouveau souffle avec des chaussures plus modernes, sans lacets, montantes et avec de nouvelles technologies.

2017: la Predator fait son retour avec la Predator 18

Après trois générations de l'ACE, adidas remet son ancien silo phare au goût du jour avec la sortie de la Predator 18 en décembre 2017. Cette nouvelle Predator comporte de nombreuses nouvelles technologies. On retrouve aussi d’anciens éléments tels que le caoutchouc sur l’empeigne présent sur les anciennes Predator mais la grande nouveauté, c'est sa structure sans lacets introduit sur l'ACE. On retrouve aussi le « ControlSkin » qui offre un meilleur contrôle du ballon et une tige qui n’est ni en cuir de kangourou ni en cuir de taureau mais en « PrimeKnit ». Le col de cette chaussure montante est également en PrimeKnit. La semelle extérieure est aussi améliorée et comporte maintenant la technologie « ControleFrame ».

2018: Predator 19

Fin 2018, adidas dévoile la Predator 19 qui ne présente qu'une mise à jour esthétique par rapport à son prédécesseur avec un talon qui présente une couche en caoutchouc strié. Cette paire est aussi dotée d’un « knit » plus doux au niveau de l’empeigne et d’un renforcement au niveau du talon. La marque allemande dévoile ses quatre silos dans des modèles sans lacets bien que des modèles avec lacets existent aussi pour la Predator.

2020: Predator 20

En janvier 2020, la marque aux trois bandes présente le pack Mutator avec une Predator nouvelle génération qui est révolutionnaire. Inspirées de la première Predator, les écailles font leur retour sur l’empeigne. Elles sont baptisées « DemonSkin » et visent à améliorer l’accroche du ballon sur les dribbles et les effets sur les tirs. La semelle est également modifiée, elle est désormais scindée en deux parties (talon et avant-pied) qui sont reliées par une plaque centrale à l’intérieur de la chaussure.

Toujours disponible en version sans lacets, la silhouette a toutefois été revisitée avec une coupe plus cintrée et un col qui remonte plus haut pour renforcer le lien entre le pied et la chaussure. Pour le coloris de lancement, adidas a choisi l'emblématique noir-rouge-blanc offrant une fusion des générations avec toutes les nouvelles technologies.

2021: Predator Freak

Pour la Predator nouvelle génération, adidas n’a pas souhaité révolutionner la paire en partie à la demande des joueurs qui souhaitaient avoir de la continuité par rapport à la Predator 20. Ainsi, on retrouve une version améliorée de la dernière Predator avec un look toujours aussi original et surprenant. Les écailles en caoutchouc nommées DemonSkin sont de retour. Elles ont été placées à des points clés de contact avec le ballon à l’aide d’un algorithme.

La coupe originale du talon permettrait une plus grande amplitude de mouvements du pied et une meilleure adaptation aux différentes formes de pied selon les designers. La semelle extérieure est toujours divisée par deux composants ultra légers accentuant la liberté de mouvements. Sortie avec le pack Superlative, le coloris de lancement était assez surprenant avec du bleu, du noir et du jaune. Quelques semaines plus tard, une Predator full black est sortie avec le pack Superstealth et adidas a réédité la Predator Accelerator de 1998 avec le coloris de la Predator Freak.

En 27 ans, la Predator aura donc bien évolué, tout comme la Copa chez adidas. Cette paire mythique a tout de même conservé quelques éléments qui ont fait son succès en 1994 avec notamment les écailles sur l'empeigne. Les toutes nouvelles Predator sont disponibles sur foot.fr dans des versions avec et sans lacets.

