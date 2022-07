OM : ça a clashé entre Igor Tudor et Mauro Camoranesi

La suite après cette publicité

La rumeur s’est propagée sur les réseaux sociaux avant d’être confirmée dans les médias. Une semaine seulement après avoir été intronisé comme adjoint d’Igor Tudor, Mauro Camoranesi a rendu son tablier et quitté l’Olympique de Marseille. Son remplaçant a déjà été trouvé, mais son départ surprise en a étonné plus d’un. Mais pas de polémique selon le principal intéressé.

« Igor m'avait appelé pour que je l'aide au départ, en attendant de compléter son staff », a-t-il déclaré à L’Équipe depuis l’Italie. Officiellement, le champion du monde 2006 n’était donc là qu’en mission intérimaire, afin d’aider un Tudor obligé de composer son staff à la va-vite. Mais l’ancien pensionnaire de la Juventus ne nous aurait pas tout dit selon L’Équipe.

Officiellement c’était prévu, mais en interne…

Le quotidien nous apprend que si Camoranesi est parti précipitamment, ce serait surtout à cause de ses relations avec Tudor. Le journal explique que les joueurs de l’OM auraient été témoins de certaines scènes plutôt chaudes à l’entraînement. Les rapports entre Tudor et Camoranesi sont décrits comme tendus et les joueurs auraient été interpellés par la façon dont le Croate parlait à l’Italien.

Camoranesi aurait donc préféré mettre un terme à cette collaboration dès à présent afin de ne pas envenimer davantage la situation. De quoi semer le doute chez les joueurs. De son côté, Tudor aurait été vexé par ce départ. Le Croate serait déçu, car il estime avoir tendu la main à un ami qui était sans club depuis plus d’un an. Déjà sous le feu des critiques en raison d’un mercato trop tranquille et du départ remarqué de Jorge Sampaoli, l’OM se serait bien passé de cette nouvelle polémique.