CdM 2022, Brésil : la réaction à chaud de Lucas Paqueta après la victoire face à la Serbie

Titulaire dans l'entrejeu de Tite, le milieu offensif brésilien Lucas Paqueta a participé à la victoire compliquée de la Seleçao aux dépens d'une Serbie combative (2-0), qui leur permet de prendre la tête du groupe G. Interrogé à l'issue de la rencontre, l'ancien Gone s'est dit fier de l'effort collectif des siens.

«C’était difficile mais on a travaillé bcp, on a fait notre travail, ça fait plaisir et maintenant il faut remporter le prochain match. Objectif gagner la coupe du monde ? Oui bien sur mais on y va match après match», a déclaré le numéro 7 auriverde après sa 36e sélection au micro de beIN Sports.