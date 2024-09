LFP : Antoine Kombouaré se lâche après la réélection de Vincent Labrune

«Il a promis un milliard d’euros, c’est ça ? Aujourd’hui, on n’en est même pas à la moitié. Si c’est un entraîneur, il se fait virer». Ces mots sont ceux d’Antoine Kombouaré, prononcés fin août au sujet de Vincent Labrune et de son échec dans le dossier des droits TV du Championnat de France. Cela n’a pourtant pas empêché l’ancien président de l’OM d’être réélu ce mardi, pour 4 ans de plus, à la tête de la Ligue de Football Professionnel.

Présent en conférence de presse aujourd’hui, l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a de nouveau été invité à s’exprimer sur le sujet. Et il n’a pas de mis de gants au moment d’évoquer le choix des présidents de club : C’est le choix des présidents, on respecte. Ils ont décidé de faire de nouveau confiance à Vincent Labrune. Ils sont mieux placés que moi pour savoir ce qu’il va apporter au football français. Par contre, il ne faut plus qu’ils se plaignent, a prévenu le Kanak. Il ne faut plus pleurer que les clubs n’ont plus d’argent et sont en difficulté. À lui de travailler pour redresser le foot français. » Le message est sans doute passé.