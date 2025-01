Al-Nassr : un club surprenant veut s’offrir Cristiano Ronaldo gratuitement

Quarante ans bientôt. Dans un peu plus d’un mois, Cristiano Ronaldo atteindra cet âge symbolique, mais l’attaquant portugais ne compte pas s’arrêter, loin de là, avec le prochain objectif en tête de jouer la Coupe du Monde 2026, à laquelle il espère encore être convoqué. La légende portugaise se projette dans l’avenir et se retrouve à la croisée des chemins. Avide de nouveaux titres et de nouveaux records, l’année 2025 de Ronaldo entraîne une décision à prendre concernant son contrat, qui expire en juin. Renouveler avec Al-Nassr, changer à nouveau d’équipe et, si oui, le faire en restant en Arabie Saoudite ? Il existe de nombreuses options pour lui. Le lien entre le pays et l’Arabie saoudite est de plus en plus étroit, comme le démontrent les dernières déclarations de l’ancien joueur de la Juventus qui est allé jusqu’à réitérer qu’il préfère la Saudi Pro League à la Ligue 1.

Il est difficile de penser qu’il y ait encore de la place pour lui dans la vieille Europe, mais il est possible qu’un nouveau transfert soit envisagé. Selon les informations du média portugais Maisfutebol, le renouvellement de contrat de CR7 est loin d’être évident ni garanti. Il y aura des mois de réflexions et en arrière-plan se dresse le destin de Neymar, l’autre star signée par la Saudi Pro League et qui a fait tout sauf le bonheur d’Al-Hilal. Si le Brésilien venat à retourner au Brésil, il libérerait ainsi une place de luxe dans le meilleur club d’Arabie Saoudite, celui qui a le plus de chances de gagner de manière compulsive comme Cristiano Ronaldo le recherche. Une place qui pourrait ainsi être prise par la suite par le Portugais de 39 ans, qui a toujours du mal à dominer les débats sur le plan collectif avec Al-Nassr, que ce soit à l’échelle nationale ou asiatique.