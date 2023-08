Nice-OL : les notes du match

La suite après cette publicité

Pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, l’OGC Nice recevait l’Olympique Lyonnais entre deux formations qui n’avaient toujours pas connu la victoire dans ce début de championnat, avec deux matches nuls pour les Aiglons et deux revers consécutifs pour les Gones. L’occasion donc pour eux de chercher un premier succès et sortir enfin de la deuxième partie de tableau.

Avec l’absence d’Alexandre Lacazette, suspendu après son rouge écopé contre Montpellier, Laurent Blanc titularisait Amin Sarr à la pointe de l’attaque aux côtés de Bradley Barcola et Rayan Cherki tandis que Francesco Farioli réalisait quelques changements par rapport à la semaine passée avec le retour de Terem Moffi dans l’axe de l’attaque et de Jean-Clair Todibo dans sa charnière centrale.

Une rencontre terne

Le début de rencontre était même plus équilibré entre les 22 acteurs. Si le Gym arrivait à attaquer à quelques reprises dans le dos de la défense rhodanienne, cette dernière restait concentrée et se rassurait après 6 buts encaissés en 2 matches. Néanmoins, peu d’occasions à retenir de ce premier acte entre 22 acteurs concentrés malgré tout dans leurs tâches respectives.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Nice 3 3 0 0 3 0 2 2 16 Lyon 1 3 -4 0 1 2 2 6

Au retour des vestiaires, le tempo de la seconde période ne changeait pas réellement, avec quelques incursions des hommes en bleu dans la zone de vérité des locaux, mais l’arrière-garde niçoise tenait également le coup. Une suspicion de penalty semblait enfin réveiller l’Allianz Riviera sur une main de Tagliafico, mais aucun sifflet pour l’arbitre (87e). Un triste match de clôture qui se terminait sur un score vierge et de parité (0-0), qui n’arrangeait ni l’OGC Nice, pour son troisième point en autant de matches, et l’OL, qui glanait sa première unité de son exercice.

L’homme du match

- Todibo (7) : il a montré qu’il était une référence à son poste en Ligue 1. De retour dans le onze de départ niçois après avoir été annoncé sur le départ la semaine passée, Todibo a réalisé un gros match. Intelligent dans son placement et sa lecture du jeu, l’international français a annihilé les attaques lyonnaises en coupant toutes les passes en direction de sa surface. Solide sur ses appuis, le Niçois a été juste dans ses interventions devant Barcola. Si les Gones se sont procuré peu d’occasions durant cette rencontre, c’est en partie à cause de lui.

Nice

- Bulka (5) : titulaire indiscutable dans les cages du Gym depuis l’entrée en fonction de Farioli, le gardien polonais a passé une soirée tranquille. Rarement mis à contribution, il répond présent sur la seule occasion franche rhodanienne en repoussant du pied une frappe à ras de terre de Sarr (31e) et se montre serein lorsque Barcola est venu presser dans ses pieds (69e).

- Atal (6,5) : de retour à 100% de ses capacités physiques, l’international algérien a réalisé une performance plus que convaincante. Sur son côté droit, le Niçois a profité des errements défensifs rhodaniennes pour obtenir des opportunités de centre. Quand son couloir lui était fermé, le Fennec n’a pas hésité à se frayer un chemin vers l’intérieur pour servir ses attaquants. Par sa vivacité et ses dribbles, il a souvent poussé ses adversaires à la faute. En phase défensive, il a fait bloc devant Barcola. Remplacé par Lotomba (88e).

- Todibo (7) : voir ci-dessus.

- Dante (4,5) : on a connu le capitaine niçois plus serein. Associé à Todibo dans la charnière centrale, le Brésilien s’est rendu coupable d’une mauvaise relance qui aurait pu coûter cher aux Aiglons à la 31e minute. En outre, il a été systématiquement en retard quand la profondeur a été prise par ses adversaires et brouillon dans ses interventions. Malgré tout et fidèle à sa réputation, il a été à l’aise dans les airs. À la 78e minute, il fait trembler l’OL en prenant sa chance à 30 mètres mais sa frappe passe de peu au-dessus.

- Bard (5) : face à son ancienne formation, le Français a livré une prestation correcte. Offensivement, le défenseur niçois s’est signalé par de belles percées pour apporter le surnombre ou afin de dédoubler avec Diop. Défensivement, il a été costaud face à Cherki et Kumbedi.

- Sanson (4,5) : dans un registre similaire à Thuram, Sanson s’est montré plus discret. En première période, le milieu de terrain s’est rendu coupable de plusieurs pertes de balle sans grande incidence par la suite. Habitué à donner le tempo du match, l’ex-joueur d’Aston Villa a moins rayonné dans l’entrejeu. Il faut dire que le Français a été plutôt bien muselé par ses adversaires. On peut toutefois souligner sa prise d’initiative à l’extérieur aux abords de la surface lyonnaise, comme sur cette frappe au retour des vestiaires (46e).

- Ndayishimiye (5,5) : titularisé dans un milieu de terrain à 3 aux côtés de Sanson et Thuram, le Burundais a été précieux dans la récupération par son positionnement haut sur le terrain. Quand son équipe allait vers l’avant, l’ex-Stambouliote remontait d’un cran pour servir de relais dans l’entrejeu. À contrario, lorsque les Lyonnais procédaient en contre, il s’insérait parfaitement dans la défense en attendant le retour des latéraux.

- Thuram (6) : titulaire indiscutable dans l’entrejeu, le Français a été l’homme de base de la relance niçoise face à l’Olympique Lyonnais. Dépositaire du jeu, il s’est distingué par sa capacité à orienter et à dicter le rythme des actions azuréennes sur le côté droit. Autoritaire à la récupération, il a été très important dans le pressing haut du Gym. On peut toutefois lui reprocher son manque de projection au cours de cette rencontre. Remplacé par Boudaoui (82e).

- Laborde (4) : l’attaquant français n’a pas eu la réussite escomptée. Mobile au cours du premier acte, l’ex-Montpelliérain n’a pas hésité sur son côté mais ses centres ont manqué de précision. De plus, il a souvent fait les mauvais choix, à l’image de cette action à l’heure de jeu où il préfère tenter sa chance dans un angle fermée et oublie Moffi au point de penalty. Remplacé par Bouanani (68e) qui a apporté plus de peps sur le côté droit.

- Moffi (4) : le Nigérian a été trop discret ce soir. En travaillant dos au but, l’attaquant niçois a constamment cherché à combiner avec ses coéquipiers. Face à une équipe qui offrait peu d’espaces, l’ex-Merlu n’a pas eu l’occasion de s’exprimer. Il s’est battu dans les duels mais a été peu dangereux. Remplacé par Guessand (88e). Buteur la semaine dernière face à Lorient, l’ancien nantais n’a pas eu le temps de se mettre en évidence.

- Diop (5,5) : positionné sur le côté gauche, le numéro 10 a été à son aise dans son couloir. Vif, il a constamment posé des difficultés à la défense lyonnais par sa fixation et sa capacité à repiquer dans l’axe pour se mettre en position de frappe (30e). Il s’est distingué par sa faculté à combiner avec Bard et à trouver des relais au milieu de terrain. Contrairement à ce qu’il avait l’habitude de montrer lors de son arrivée au Gym, il semble de plus en plus impliqué dans les tâches défensives. Remplacé par Brahimi (82e), tout proche d’obtenir un penalty quelques minutes après son entrée en jeu.

Olympique Lyonnais

- Riou (4) : après son match cauchemardesque la semaine passée contre Montpellier, l’ancien portier du FC Nantes a été moins mis en difficulté ce soir. Néanmoins, ses carences dans la relance n’ont pas disparu. Sur sa ligne, il a été correct et n’a pas franchement dû s’employer vraiment face aux imprécisions techniques des attaquants azuréens.

- Kumbedi (4) : pas avare en efforts, le jeune défenseur droit a rendu une copie moyenne ce soir. Durant une première période morne, il s’est rendu coupable de plusieurs sautes de concentration compensées par sa bonne volonté débordante. S’agaçant souvent du manque de mouvement face à lui, le natif de Stains n’a pas su dépasser ses fonctions et est resté très timide. Au retour des vestiaires, son marquage sur son vis-à-vis est resté consciencieux mais à l’image de ses coéquipiers, il n’a pas fait de différences majeures. Averti à la 90+1e minute.

- Diomandé (4) : il a été l’auteur d’un premier acte solide. Sérieux, il a été consistant dans les duels et a su dégager sans fioritures si le danger se rapprochait trop de Rémy Riou. Même quand il a été en difficulté pour ressortir le ballon, le défenseur ivoirien a su user de malice pour provoquer une faute chez l’adversaire. En seconde période, il a montré des limites qui n’en font toujours pas un titulaire viable sur le long terme pour les Gones. Pêchant dans l’alignement et très imprécis dans sa relance, il n’a pas forcément brillé ce soir.

- Caleta-Car (4) : il s’est un peu caché ce soir. Contre une attaque niçoise peu inspirée, le transfuge de l’OM n’a pas rayonné et aucun acte défensif majeur n’est à mettre à son actif durant cette rencontre. Même si ses adversaires ne lui ont pas mené la vie dure, il n’a jamais pris part aux duels et a été peu reluisant dans la relance. Averti à la 90e minute.

- Tagliafico (3,5) : comme à son habitude cette saison, l’Argentin est méconnaissable. Pêchant souvent techniquement, il a raté beaucoup de ses interventions et a perdu plusieurs de ses duels face à un Atal virevoltant contre qui il a concédé beaucoup de fautes stupides. Bousculé par l’Algérien, il n’a pas été si imperméable ce soir et aucun signe de révolte n’a semblé naître en lui. On ne reconnaît plus le bon Tagliafico de la saison passée que l’on se commencerait presque à croire qu’il commence à avoir le mal du pays à Lyon…Averti à la 90e minute.

- Tolisso (3,5) : de retour dans le onze des Gones avec le brassard de capitaine, l’ancien Bavarois a été tantôt intéressant tantôt brouillon ce soir dans l’entrejeu des Gones. Au marquage de Khephren Thuram, il a empêché l’Aiglon d’être menaçant en première période. Tellement imprécis dans ses relances, le natif de Tarare a perdu 18 ballons ce soir. Un chiffre gargantuesque pour celui qui doit être la plaque tournante des ouailles de Laurent Blanc. Morose à l’image de son équipe, il n’a rien apporté de grandiose ce soir et même quand il apportait son soutien offensivement, Tolisso y allait sans conviction. Une copie à revoir.

- Maitland-Niles (3,5) : il a été tellement neutre ce soir, mais comment lui en vouloir ? Pour un baptême du feu en Ligue 1, l’ancien d’Arsenal a disparu après une première période où il n’a pas été en vue en ne touchant que très peu de ballons. Alors qu’il déclarait en conférence de presse qu’il n’avait que 45 minutes dans les jambes, Laurent Blanc l’a aligné 70 minutes et il a été en souffrance sur le plan physique. Remplacé par Alvero à la 70e minute.

- Caqueret (3,5) : lors du premier acte, il a été le symbole de la frilosité lyonnaise. Appliqué à ne pas perdre le ballon bêtement, il n’a pas su se dépasser et a été tellement naïf dans son pressing. Positionné en soutien d’Amin Sarr, il n’a rien apporté offensivement. Clairement pas utilisé à son poste, il lui en faut sûrement peu pour retrouver son niveau qui fut le sien il y a quelques années mais ce soir, Caqueret en était très loin.

- Barcola (4) : peu trouvé en première période, il a parfois fait parler sa vitesse et sa technique qui ont souvent posé des problèmes à la défense niçoise. Muselé par Todibo dans l’ensemble, il n’a pas été en vue lors du premier acte et cela ne s’est pas amélioré au retour des vestiaires où il n’a été que très peu touché. Trop imprécis techniquement et dans son jeu de passes, il a perdu une flopée de ballons et a été d’une neutralité effroyable lors du second acte. Alors que des informations affirment qu’il est perturbé par les rumeurs l’envoyant dans plusieurs clubs prestigieux dont le PSG, sa seconde période confirme cette conjecture.

- Sarr (3) : timide depuis son arrivée entre Rhône et Saône, il était destiné à passer une soirée très compliquée face à la charnière Dante-Todibo. Et cela s’est confirmé. Sevré de ballons en première période, il n’a pas réalisé d’assez bons appels pour être trouvé. La seule fois où il a réussi à se frayer un passage dans le dos de la défense, sa faible tentative a été facilement repoussée par Bulka (31e). Néanmoins, sa combativité est à mettre à son honneur même si ses nombreuses imprécisions techniques sont rageantes par moment. Fantomatique lors d’un second acte ennuyeux, il n’a clairement pas marqué des points ce soir et l’on se demande même parfois si lui-même sait ce qu’il fait là. Remplacé par Kadewere à la 71e minute.

- Cherki (5) : en première période, il a été l’un des seuls Lyonnais à initier du mouvement dans le camp adverse alors que tous ses compères d’attaque ont été apathiques. Il a endossé le rôle de leader technique des Gones et l’a plutôt bien porté malgré une rencontre pour le moins morne. Alors que son jeu impose de perdre des ballons, le pur produit de la formation lyonnaise en a perdu mais il a également été à l’origine de la plus franche action lyonnaise (31e). Si il y avait eu 21 autres Cherki sur le terrain ce soir, le spectacle aurait sûrement été au rendez-vous. Remplacé par Mohamed El Arouch à la 89e minute.