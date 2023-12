Serie A : la Roma fait craquer le Napoli, Politano et Osimhen expulsés

Suite de la 17ème journée de Serie A ce samedi soir. L’AS Roma ouvrait les portes de son stade Olimpico au Napoli. Une affiche magnifique sur le papier entre deux équipes en quête de confiance, deux grandes écuries italiennes en proie à une certaine irrégularité cette saison. Au cours de la première période, les Giallorossi et les Partenopei ont surtout échangé des coups avec une grande dose d’agressivité et d’intensité. Il aura fallu attendre la seconde mi-temps et les réalisations signées Lorenzo Pellegrini (76e) et Romelu Lukaku (90e+4) pour guider les locaux vers la victoire (2-0) mais non sans batailler au sens propre du terme. Le match a surtout été marqué par de nombreuses fautes dans un scénario haché où le corps arbitral a eu du pain sur la planche pour maintenir les 22 acteurs dans la rencontre.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Rome 28 17 11 8 4 5 30 19 7 Naples 27 17 7 8 3 6 28 21

La rencontre s’est conclue avec un total de 10 cartons jaunes et 2 cartons rouges. À noter l’exclusion de Matteo Politano pour un geste dangereux (66e), rejoins par Victor Osimhen ensuite qui a coupé une action de contre romaine. Au classement, l’AS Roma passe à la 6ème position du championnat italien, juste devant ses adversaires du soir du Napoli, qui peinent encore à remonter la pente malgré le changement récent d’entraîneur et l’arrivée de Walter Mazzarri pour remplacer Rudi Garcia. Après les fêtes de Noel, les Giallorossi affronteront la Juventus dans le Piémont tandis que les champions d’Italie en titre accueilleront le club lombard de Monza, à domicile, lors de la 18ème journée de Serie A.