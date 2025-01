OGC Nice - OM : les compos probables

Ce dimanche, le traditionnel Classique du Sud se déroulera à l’Allianz Riviera de Nice où les locaux accueilleront l’Olympique de Marseille (20h45). Une rencontre cruciale pour les deux équipes, désireuses de l’emporter afin de consolider leurs espoirs européens à l’issue de la saison. Solide dauphin du PSG, l’OM pourrait revenir à sept points du PSG en cas de victoire ce dimanche sur les hommes de Franck Haise. Douzièmes à l’extérieur, les Phocéens se déplacent sur la pelouse d’un rival plutôt consistant dans son antre lors de cette cuvée (5e équipe à domicile).

Un match crucial pour ces derniers également qui pourraient dépasser Lille au classement et revenir à une unité de Monaco, troisième, dans le cadre d’un succès qui enverrait forcément un message à tous ses concurrents. Pour parvenir à glaner cette rencontre au sommet, les deux entraîneurs vont d’ailleurs sortir une formation classique et qu’ils utilisent depuis plusieurs mois maintenant avec leurs équipes respectives : le 3-5-2.

Deux équipes-types face à face

Mieux encore, les deux entraîneurs devraient, selon les dernières informations parues à ce sujet, aligner leurs deux équipes-types. Ainsi, Franck Haise va titulariser Marcyn Bulka dans les buts azuréens. Devant, une défense composée d’un Dante capitaine, Youssouf Ndayishimiye et Mohamed Abdelmomen devrait être reconduite. Au milieu, le double pivot Boudaoui-Ndombele devrait être là avec l’ancien Marseillais Jonathan Clauss et Ali Abdi en tant que pistons. En attaque, les dangereux Mohamed-Ali Cho et Evann Guessand prendront place en soutien de Gaëtan Laborde.

De son côté, Roberto De Zerbi va également faire confiance à ses 11 joueurs qui brillent depuis le début de la nouvelle année. La défense Murillo-Balerdi-Cornelius devrait donc être alignée devant Geronimo Rulli. Sur les ailes, les pistons Quentin Merlin à gauche et Luis Henrique à droite ont tout pour être alignés à nouveau, tout comme Valentin Rongier et Pierre-Emile Højbjerg dans l’entrejeu. En attaque, Adrien Rabiot et Mason Greenwood seront en soutien de Neal Maupay, comme ce fut le cas lors des dernières semaines.

