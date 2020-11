Equipe de France : Marcus Thuram, la seule satisfaction de la soirée compliquée des Bleus

La suite après cette publicité

Convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps, Marcus Thuram (23 ans) était l’une des raisons de regarder ce France-Finlande qui ne faisait pas lever les foules. Une impression que les Bleus ont confirmée en s’inclinant au Stade de France sur le score de deux buts à zéro. Cependant, toute la presse est unanime ce matin.

Malgré la piètre prestation des hommes de Didier Deschamps, Thuram a été désigné comme la seule éclaircie de la rencontre. Il faut dire que le joueur du Borussia Mönchengladbach s’est démené pour honorer comme il se doit sa première cape. Positionné sur le côté gauche, il a été l’un des joueurs les plus recherchés par ses partenaires durant la première période. C’est d’ailleurs lui qui s’est créé les occasions les plus dangereuses (16e, 18e, 23e), dont une repoussée par la barre transversale.

Il aurait même pu marquer

Crédité de la meilleure note des Bleus par notre rédaction, Thuram sera-t-il à nouveau de sortie contre le Portugal et la Suède ? Il est encore trop tôt pour le savoir. Mais le principal intéressé était déjà heureux d’avoir eu sa chance. « J'essaye d'apprendre beaucoup aux cotés des autres joueurs, comment ils évoluent en équipe de France, et de gagner le plus d'expérience le plus rapidement possible. J'espère que ça continuera. » Et qu’en a pensé Didier Deschamps ?

« Je n’avais pas de doutes sur le fait qu’il soit impressionné. Ce n’est pas dans son caractère. Parce que c’est sa première sélection, j’accorde des circonstances atténuantes, même s’il a fait de bonnes choses en première période. Avec un peu plus de réussite, il aurait pu marquer sur son coup de tête qui a heurté la barre transversale. Il a provoqué, créé des décalages. Après, c’était un peu plus compliqué en deuxième période. Il y avait moins d’espaces, peut-être un peu de fatigue chez lui aussi parce qu’il a joué dimanche. Mais pour une première sélection, il a fait voir des choses intéressantes. » Et un compliment de DD pour une première est toujours bon à prendre.