France-Finlande : les notes du match

Nouvelle trêve internationale à trois rencontres pour l'équipe de France, qui entamait son marathon avec un match amical au Stade de France face à la Finlande. Pour cette rencontre, handicapé par les absences, Didier Deschamps procédait à une revue d'effectif en alignant un 4-4-2 inédit, avec le petit nouveau Marcus Thuram sur le côté gauche, Moussa Sissoko à droite pour soutenir le duo Giroud-Ben Yedder. En face, le sélectionneur Kanerva alignait également deux attaquants, mais dans un schéma plus défensif. Les deux lignes de 4 étaient bien visibles et empêchaient les Bleus de trouver de l'espace en début de rencontre. Quelques centres et une frappe lointaine de Digne, captée par Joronen, égayaient le premier quart d'heure. Marcus Thuram, bien entré dans le match, trouvait la barre transversale, de la tête, suite à un corner de Digne (15e).

Mobile sur son côté gauche, le fils de Lilian ne trouvait pas le cadre dans la foulée après un excellent centre de Dubois deuxième poteau (17e). Très présent, le joueur du Borussia Mönchengladbach avait le mérite d'animer la première période à défaut de trouver le cadre. Moussa Sissoko, son pendant côté droit, était bien moins inspiré. Alors qu'il avait déjà perdu deux ballons faciles sur des passes toutes simples, le milieu de Tottenham ratait son contrôle au milieu du terrain et laissait les Finlandais contrer. Marcus Forss ne se faisait pas prier pour aller fusiller Mandanda (0-1, 28e). Une nouvelle perte de balle, signée Ben Yedder, allait faire mal aux Bleus. Sur la possession finlandaise, Valakari était trouvé aux abords de la surface et envoyait une frappe lourde qui trompait Mandanda (0-2, 31e) ! Incroyable scénario pour l'équipe de France, absolument pas inquiétée jusque-là. Les Bleus tentaient de réagir, un peu mollement, face à des Finlandais d'un coup bien plus confiants, avec encore et toujours Thuram, mais sans réussite.

Pas d'espace en deuxième période

Au retour des vestiaires, les Bleus peinaient encore à retrouver de la qualité technique dans les transmissions et les Finlandais pouvaient tirer pour la 3e fois du match au but, par Kauko, mais Mandanda s'interposait (48e). Le déchet des hommes de Deschamps dans les transmissions continuait d'être énorme, à l'image d'un Pogba à côté de la plaque. Le sélectionneur décidait donc de secouer son équipe avec un triple changement. Exit Giroud, Ben Yedder et Pogba, décevants, place à Martial, Griezmann et Kanté. Cela allait dès lors un peu mieux, même si la Finlande, recroquevillée, laissait peu d'espace pour l'attaque française.

Martial amenait un peu de vitesse, Griezmann de justesse technique, mais il était difficile de proposer autre chose que des centres dans la surface adverse. Les Bleus manquaient clairement de vitesse dans les transmissions pour déstabiliser l'imposante arrière-garde adverse. Et le score ne bougeait plus. Pour la première fois depuis 2018 et une défaite face à la Colombie, l'équipe de France s'est inclinée à domicile au Stade de France, où elle était invaincue depuis 16 rencontres. Une surprise au regard de l'identité de l'adversaire, mais les Bleus auront été pénalisés par de nombreuses absences et la défaillance de certains cadres.

L'homme du match : Markus Forss (7) : le jeune attaquant de Brentford (21 ans) n'avait pas un rôle facile sur le papier : conserver les ballons face à Lenglet et Zouma. Mais il s'en est bien sorti, avec un impact sur les centraux français. Mieux, il parvenait à ouvrir le score après un ballon de contre (28e). Pour la suite du match, il peut être content de son jeu dos au but alors qu'il a permis à son bloc de remonter grâce à une belle qualité technique.

France :

- Mandanda (4,5) : une première période où il n'a rien eu à faire à part aller chercher le ballon au fond de ses filets. Il ne peut pas grand-chose sur le premier but, où il perd son duel face à Forss. Il paraît un peu lourd dans sa détente sur le deuxième. Il s'est repris en deuxième avec un bon arrêt angle fermé sur une frappe de Kauko (48e).

- Dubois (5) : pas toujours inspiré, le latéral droit a beaucoup centré en première période. L'un de ses centres a parfaitement trouvé Thuram au second poteau mais l'attaquant n'a pas cadré. Défensivement plutôt tranquille, il a manqué de justesse dans ses choix mais a toujours apporté une solution dans son couloir. Remplacé par Aguilar (70e), qui a donc pu fêter sa première sélection.

- Zouma (4) : une drôle de rencontre pour le défenseur de Chelsea, pas vraiment embêté par l'attaque adverse jusqu'à la demi-heure de jeu et le rush de Forss qui l'a laissé sur place. On notera une certaine lenteur à ressortir le ballon lorsqu'il s'agit de le donner au latéral.

- Lenglet (5) : comme pour Zouma, le scénario étrange de la rencontre ne joue pas spécialement en sa faveur. Dommage pour lui, car il a régné dans le jeu aérien et a été plutôt propre dans ses relances. Remplacé par Varane (80e).

- Digne (6) : encore une fois intéressant avec beaucoup de montées et de bons centres. Il tire le corner qui aboutit à la tête de Thuram sur la transversale. Sa justesse technique a aidé les Bleus à conserver sans mal le cuir sur cette aile privilégiée dans le jeu. Son entente avec Thuram a été l'une des rares satisfactions de la soirée côté français.

- Sissoko (3) : une première période catastrophique. Il y a bien sûr la perte de balle condamnable au cœur du jeu qui amène le premier but finlandais. Mais avant celle-là, il avait déjà perdu atrocement deux ballons sur des passes toutes simples. Pas dans le bon tempo, il a souvent délaissé son couloir pour venir dans le cœur du jeu mais n'a pas apporté ses accélérations habituelles. Un peu mieux en deuxième période, même s'il a rarement choisi la bonne solution.

- Nzonzi (4) : mais où était-il sur les deux buts finlandais ? Si la présence de Sissoko dans son secteur peut l'expliquer sur le premier but adverse, il n'était pas au bon endroit pour freiner la progression finlandaise sur le deuxième but. Il a tenté d'impulser le pressing un peu plus haut en deuxième période, et n'a pas été aidé par Pogba dans le replacement, pour mieux tenir l'entrejeu.

- Pogba (2,5) : en difficulté à Manchester United, Pogba ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Et malheureusement, cela s'est confirmé avec l'équipe de France. Il a bien tenté de fluidifier le jeu mais au final il a perdu des ballons, commis beaucoup de fautes et, plus surprenant, s'est fait bouger physiquement à plusieurs reprises. Des pertes de balle anormales à ce niveau. Logiquement remplacé dès la 58e minute par Kanté. Le milieu s'est distingué par une reprise de volée du gauche, non cadrée. Il a apporté un peu de jus à l'entrejeu français qui en manquait cruellement.

- Thuram (6,5) : un début de match tonitruant avec beaucoup de disponibilité. Il a trouvé la transversale sur une tête (15e), s'est peut-être trop relâché pour une reprise au-dessus (17e), a bien combiné avec Ben Yedder dans la surface (22e) ou a enroulé une frappe au-dessus (23e). Dans tous les coups, il regrettera sûrement son manque d'efficacité. Il est l'élément offensif qui a le plus tenté, cherché la faille, accéléré le jeu. Dommage pour lui qu'il n'ait pas été récompensé mais il pourra être satisfait de sa première performance en Bleu.

- Giroud (3) : fantomatique. L'attaquant français, en manque de temps de jeu à Chelsea, n'a quasiment rien eu à se mettre sous la dent, malgré les nombreux centres en provenance du côté gauche. Il a réussi à en toucher un de la tête en première période, et c'est tout. Sorti à la 58e, remplacé par Martial. L'attaquant de MU a apporté forcément plus de mobilité et a essayé de combiner avec Thuram notamment. Un caviar pour Griezmann en fin de match (90+3e).

- Ben Yedder (4) : son assurance technique et sa finesse de déplacement étaient attendus pour aider les Bleus dans ce onze inédit. S'il a décroché judicieusement pour aider les sorties de balle, le Monégasque a eu un déchet technique assez rare pour lui, en témoigne sa perte de balle avant le deuxième but finlandais. Hormis un bon une-deux avec Thuram, il n'a pas assez créé de jeu dans les petits espaces. Décevant et remplacé par Griezmann (58e). La justesse du Barcelonais a fait du bien aux abords de la surface. Mais il était devenu compliqué de trouver des espaces. Une occasion ratée, au point de penalty après un bon service de Martial.

- Joronen (5,5) : le gardien de Brescia a commencé son match par une belle prise de balle (2e) puis a été sauvé par sa barre sur une tête de Thuram (16e). Mais globalement, il n'a pas eu grand chose à faire dans le premier acte. Même constat en deuxième période, alors qu'il a connu une petite frayeur sur une tête de N'Zonzi (62e), puis a dû capter une frappe de Thuram (70e).

- O'Shaughnessy (5,5) : souvent présent aux duels avec Giroud, le grand gabarit de cette défense (1m90) a plutôt bien tenu la comparaison. Evoluant au pays (HJK), il a été plus que solide dans le domaine aérien et a bien aidé Hamalainen sur le côté gauche. Une performance très sérieuse pour le roc de l'arrière garde scandinave.

- Vaisanen (4,5) : axe droit du trio défensif, il est celui qui a le plus souffert parmi les centraux. Pas aidé par les absences de Niskanen, le joueur d'Elfsborg en Suède a dû compenser mais n'a que très peu été mis en difficulté dans ses duels en un contre un. Remplacé par Arajuuri (75e), qui n'a pas eu de difficultés à contenir les attaques françaises.

- Ojala (5) : au milieu du trident défensif, le joueur de Vejle-Kolding au Danemark semblait avoir la responsabilité de couper les centres et la profondeur. C'est ce qu'il a fait, que ce soit de la tête ou du pied, avec par exemple un bon sauvetage devant Giroud (22e). Il pouvait être satisfait de son match, alors qu'il n'a pas été pris à défaut, au moment d'être remplacé par Toivio (66e). Un changement poste pour poste qui n'a pas altéré la solidité défensive finlandaise.

- Niskanen (4) : compliquée, c'est ainsi que l'on peut qualifier la performance du joueur d'Ingolstadt. Largement dépassé par les combinaisons de Digne et de Thuram dans son couloir, il était rarement bien placé. Toutes les occasions françaises sont venues de son côté. Plus en place par la suite, il a quand même été remplacé par Ahlo (66e). L'entrant a été plus inspiré que le titulaire, avec un meilleur placement.

- Hamalainen (5,5) : le poste de piston gauche offre des libertés offensives. Et le joueur des Queens Park Rangers ne s'est pas fait prier pour les prendre, lui qui s'est projeté dès que son équipe avait le ballon, en gardant à l'esprit sa vocation défensive. Une belle aisance technique et de bons appels lui ont permis d'apporter des solutions sur les contres.

- Schüller (5,5) : capitaine et l'un des deux titulaires jouant au pays (HJK), il était placé devant la défense pour protéger sa défense. Au pressing sur Moussa Sissoko, il permettait à son équipe de récupérer un ballon qui allait se transformer en but (28e). A l'origine du bon maillage tactique des siens, il est allé au duel tout au long de son match pour récupérer beaucoup de ballons. Transi de crampes, il a été remplacé par Pukki (80e). La star de cette équipe n'a pas eu de ballons de but exploitables à se mettre sous la dent.

- Kauko (6) : le travailleur acharné du milieu de terrain. Evoluant à Esbjerg au Danemark, il a multiplié le pressing et les efforts, notamment dans la zone de Pogba, et ce avec une activité débordante. Il a ainsi pu récupérer certains ballons, grâce à sa solidité dans les duels. Plus de mal balle au pied même s'il a eu une occasion au retour des vestiaires, repoussée par Mandanda (49e).

- Valakari (6,5) : une première sélection réussie pour le joueur de Pafos (Chypre). Du haut de ses 21 ans, il a montré des aptitudes de relance et de vision de jeu. Mais surtout une belle qualité de frappe de balle avec son pied gauche, pour doubler la mise peu après l'ouverture du score (31e). Les clés de l'entrejeu finlandais lui semblent promises à l'avenir. En difficulté physique, il a été remplacé par Taylor (75e).

- Karjalainen (6) : le joueur d'Örebro en Suède a été le premier à tenter sa chance (4e). Placé en tant que numéro 10, il peut être crédité d'une passe décisive pour Forss sur l'ouverture du score (28e). Il a surtout pu se balader sur tout le front de l'attaque et s'est bien positionné entre les lignes. Remplacé par Kamara (66e). Le joueur des Rangers s'est imbriqué dans le maillage défensif sans soucis.

- Forss (7) : lire ci-dessus.