Le Real Madrid a choisi son futur 9, les 3 grandes priorités estivales du Barça

Ancelotti est fou de Kane

Le Real Madrid travaille depuis des mois sur l’arrivée d’un attaquant ! Une volonté confirmée par le coach Carlo Ancelotti en conférence de presse. Malgré les nombreuses pistes en attaque évoquées jusqu’à présent, un nom se détache. Et comme vous pouvez le lire sur le journal AS, le Mister a une préférence et vous l’aurez reconnu, c’est Harry Kane ! Le quotidien explique que c’est l’attaquant anglais qui a les faveurs du tacticien italien. Son profil et son expérience sont deux grands atouts qui semblent avoir convaincu Ancelotti. Pour rappel, Tottenham demande 113M d’euros aux clubs anglais et un peu plus de 90M d’euros pour les clubs étrangers.

Les priorités du Barça

Nouveau champion d’Espagne, le FC Barcelone compte bien confirmer son retour au premier plan avec un gros mercato. Le Mundo Deportivo dévoile dans son édition du jour les 3 grands objectifs de cet été. Et «les priorités sont Araujo, Gavi et la signature de Messi !» Le Barça attend le feu vert de la Liga pour boucler ces dossiers prioritaires. Le plus urgent étant celui du jeune Gavi qui on le rappelle sera libre cet été après avoir vu son contrat être annulé par la justice espagnole. Le défenseur uruguayen a trouvé un accord avec le club espagnol jusqu’en 2026, mais son nouveau contrat doit encore être validé. Concernant Lionel Messi, le rêve de rapatrier l’enfant prodige est toujours d’actualité !

Le choix de Declan Rice

Si Arsenal a craqué dans le sprint final en Premier League, la saison des hommes de Mikel Arteta reste une très belle réussite. Et pour continuer sur cette voie, le club londonien compte frapper fort sur le marché des transferts ! Et le Daily Mirror rapporte ce samedi une très bonne nouvelle aux supporters puisque la première recrue est connue ! Il devrait s’agir de Declan Rice qui était courtisé par de nombreux cadors anglais et européens ! Mais le milieu de terrain a finalement tranché en faveur des Gunners ! Un choix qui s’explique par la volonté de l’intéressé de rester à Londres. Arsenal va désormais devoir se mettre d’accord avec West Ham qui réclame plus de 100M d’euros pour lâcher son joueur !